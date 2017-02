Meie tublid noorsootöötajad

Ülle Rajasalu

Harju maavanem

Täiskasvanud inimestena peame enda eest hoolt kandma ning end õigel rajal hoidma. Tihti tuleb aga ette seda, et meie noored võsukesed vajavad välist abi ja tuge. Seda pakuvad neile meie tublid tugiisikud, spetsialistid ja noorsootöötajad. Kas me aga märkame neid piisavalt?

Möödunud aasta lõpus saime tunnustada Harjumaa tublimaid noorsootöötajaid ning tänada neid seni tehtud töö eest. Suurt rõõmu tegi meile ka selle nädala keskel toimunud üleriigiline noortevaldkonna tegijate tunnustamine, kus tunnustusi jagati üheteistkümnes kategoorias. Nimelt leidsime ka sealt mitmeid tublisid Harjumaa tegijaid, sh näiteks Saue linna, kes valiti aasta kohalikuks omavalitsuseks, ja Rae õpilasmaleva, kes pälvis aasta noortemaleva tiitli. Pole midagi paremat, kui tunda uhkust oma maakonna parimate üle. Aitäh teile selle eest!

Mulle on laste ja noortega seotud teemad alati südamelähedased olnud ning pean väga lugu neist, kelle igapäevane töö on seotud noortega, nende arendamise ja vahel, mis seal salata, ka uuesti jalule aitamisega. See on äärmiselt tänuväärne töö, kuid tihtipeale kahjuks alahinnatud. Noorsootöötajad ja -spetsialistid võivad olla korraga nii õpetaja, sõbra, psühholoogi kui ka lihtsalt hea kuulaja eest. Kui paljud meist suudaks seda kõike teha? Sellest kõigest veelgi tähtsam on nende töötahe ning soov aidata, midagi paremaks muuta.

Seetõttu teeb mind natukene murelikuks ka asjaolu, et kaotada soovitakse alaealiste komisjonid. Uuel nädalal on riigikogus esimesel lugemisel sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mille üheks osaks on ka nimetatud komisjonide kaotamine uuel aastal.

Jah, alaealiste komisjon on täna küll viimane samm lapse tagasi rajale aitamise teel, kuid see võib olla ka kõige mõjukam. Ka vanemad võib maa peale tagasi tuua teade sellest, et just tema lapse juhtum on jõudnud alaealiste komisjoni. Siiski ei tohiks alaealiste komisjoni näha manitseva ja moraali lugeva koguna, vaid hoopis abi ja kompromisse pakkuva meeskonnana.

Paraku nii on, et meie probleemidega lapsed ei kao kuhugi – nad jäävad on muredega alles! Seda enam peaksime täna oma noorsootöötajaid tunnustama, tänama ja innustama, et aidata nendega koos meie noortel jalule saada. Kõik üheskoos tegutsedes jõuame kiiremini paremate tulemusteni!