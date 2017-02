Saamata jäänud raha ehk mida saanuks teha?

Harju Elu päris rahandusministeeriumist, kui palju oleksid Harjumaa kuus sundliitmisele minevat omavalitsust saanud ühinemistoetust vabatahtliku ühinemise korral.

Rahandusministeeriumi nõunik Sulev Valner saatis meile alloleva tabeli (summad eurodes):

Kuusalu vald 659 000

Loksa linn 300 000

Kokku 959 000

Keila vald 490 600

Paldiski linn 380 600

Padise vald 300 000

Vasalemma vald 300 000

Üle 11 000 elaniku täiendav toetus 500 000

Kokku 1 971 200

Harju Elu küsis kõigi kuue omavalitsuse juhilt, mis jäi nüüd tegemata või mille tegemine selle raha puudusel edasi lükkus. Saime alljärgnevad vastused:

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Kuusalu valla vajadused on kirjeldatud valla arengukavas. Loksa linna vajadused on tõenäoliselt kirjeldatud arengukavas. Usun, et ühinemistoetust oleks kasutatud arengukavades kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.“

Keila vallavanem Jaan Alver: „Tegemist on küll teoreetilise mõttekäiguga, kuid oleksime saanud kasutada ühinemistoetust Laulasmaa Kooli laienduse ehituse finantseerimiseks ning samuti oleks võimalik seeläbi katta mõne suurema projekti puhul valla omaosaluse määr või saada vajalik finantsvõimendus – näiteks kergteede rajamisele, välisvalgustuse rekonstrueerimisele valla asulates, ühisveevärgi rajamisele erinevates etappides ning Kloogaranna rannaala arendamisele.“

Paldiski linnapea Tiit Peedu: „Paldiski kaotused orienteeruvalt: Vene põhikooli garderoobiosa remont 130 000, lipuväljak 150 000, Paldiski Muusikakooli remont 40 000, lasteaed Naerulind välistrepid 40 000 eurot. Antud numbrid on prognooside alusel tehtud, puuduvad konkreetsed pakkumised.“

Padise vallavanem Leemet Vaikmaa: „Selle saamata raha kohta peaks märkima, et kõik oleneks selle saamisest ja saamise ajast, mis pole veel päris selge. 300 000 eurot ühinemistoetust oleks kulunud eeskätt koondamisteks ja muudeks reformi läbiviimisega seotud kuludeks (seadus lubab kuni 100 000, sellest oleks makstud vallavanemale ja volikogu esimehele aasta palga, millest palju juttu olnud). Järelejäänud raha oleks kulunud investeeringuteks, mis järgmiseks viieks aastaks planeeritud. Padise valla 4,7-miljonilisest eelarvest oleks 4-5 % kulunud Padise valla suurimale investeeringuobjektile ehk Padise kloostrile, kus oleme tegevustega ka juba alustanud. Küllap see ühinemistoetuse ülejääv osa oleks sinna läinud.“

Vasalemma vallavanem Mart Mets: „Vasalemma valla investeeringuvajadused on kirjas Vasalemma valla arengukavas 2012-2021 ja Vasalemma valla eelarvestrateegias 2017-2021. Esitatud küsimus on kindlasti eeldab, et Vasalemma vallas jääb nüüd midagi olulist tegemata. Analoogse küsimuse võiksime esitada ka rahandusministeeriumile: mida olulist oleks jäänud Eestis tegemata, kui see summa oleks eraldatud Lääne-Harju vallale. Lisaks on küsimus hüpoteetiline. Ühinemistoetuseks eraldatavat raha on võimalik kulutada ühinemisega seotud kulutuste katteks ning allesjäänud summasid ka investeeringuteks. Milleks konkreetselt – seda oleks otsustanud juba Lääne-Harju vallavolikogu ja ma ei hakkaks nende otsuseid ennustama.“