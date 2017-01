Harjulased kandideerivad mitmele riiklikule preemiale

Teisipäeval said teatavaks riigi kultuuri- ja spordipreemiatele esitatute nimed. Kokku kandideerib 15 preemiale 140 inimest ning nende hulgas on ka Harjumaaga seotud naisi ja mehi.

Spordi elutööpreemiale on 24 ning aastapreemiale 28 kandidaati. Teiste hulgas on elutöö tunnustusele esitanud kergejõustikuklubi Kose kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreeneri Ando Algre kandidatuuri. Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus esitas preemiale endise EOK presidendi Tiit Nuudi. Mees on juhtinud Saue linnas asuvat Paulig Baltic ASi.

Aastapreemia kandidaat on kergejõustiklane, EMi 4. ja OMi 6. koha omanik kaugushüppes Ksenija Balta. Ta on elanud ja õppinud Nissi vallas ning valitud maakonna parimaks sportlaseks.

Lagedi muuseumi rajaja

Kultuuri elutöö preemiale kandideerib 41 ning aastapreemiale 47 naist ja meest. Teiste hulgas on elutöö preemiale esitatud Saue külast pärit ooperilaulja Mati Palm. Koorijuht Olev Oja tegutseb ja õpetab Kuusalu vallas, vabadusvõitluse muuseumi rajaja ning arendaja Johannes Tõrs Rae vallas. Ka nemad on elutöö preemia nominendid. Lisaks kandideerib preemiale Draamateatri näitleja, Kose vallast Tuhalast pärit Ester Pajusoo.

Vabariigi aastapäeval

Kultuuri aastapreemia kandidaadiks esitas Eesti kooriühing dirigent Tõnu Kaljuste. Mees tegutseb ja juhib projekte Viimsi vallas Naissaarel. Kandidaat on ka näitleja Mari-Liis Lill, kes elab Kuusalu vallas Andineemes.

Preemiate määramise otsustab vabariigi valitsus. Kultuuri alal antakse välja kolm elutöö tunnustust ja viis aastapreemiat. Spordis aga on üks elutöö- ja kuus aastapreemiat. Need annab tänavu üle peaminister Jüri Ratas 24. veebruaril teaduste akadeemia saalis Tallinnas