„Isamaa auks alati valmis!“ See patriootiline tervitus kõlas noorte kodutütarde suust uhkelt ja kõvasti, üle saali. Seda pidid kuulma kõik – teised kodutütred, rühmajuhid, isad-emad. Ka Kaitseliidu pealik brigaadikindral Meeli Kiili pidi kuulma: uus vahetus on tulemas.

Läinud neljapäeval, 19. jaanuaril, kogunesid Muraste kooli Harjumaa kodutütred koos rühmajuhtide, emade-isade ja toetajatega. Kokku ehk 150 inimest. Teiste seas olid ka Kaitseliidu juhid ja loomulikult noorkotkad, kodutütarde ustavad kaaslased. Tuldi ühiselt tähistama kodutütarde organisatsiooni 85. sünnipäeva.

Videotervituse Harjumaale saatis Eesti Kodutütarde peavanem Angelika Naris. „Täna on Eestimaa 15 ringkonnas kokku rohkem kui 3300 kodutütart. Meie arv kasvab. Oleme ikka optimistlikud, lõbusad, täis entusiasmi ja teotahet. Ei lase ennast raskustest heidutada;“ kõneles Angelika Naeris tervituseks Harjumaa noortele neidudele.

Kaitseliidu Harju maleva pealik Eero Kinnunen tõdes avakõnes, et ka nende peres on kasvanud kodutütar. „Ja see on ütlemata hea tunne isale ja kõigile teistele kodustele kui nad näevad ja tunnevad, et tütar või õde tegeleb just sellega, millest on kasu kõigile, kasu kodumaale,“ kõneles Eero Kinnunen.

„Teist ei pea saama tingimata sõjaväelasi, kindlasti kasvavad teist aga väärikad kodanikud meie riigile,“ pöördus Kaitseliidu pealik brigaadikindral Meelis Kiili pea saja saalis viibinud kodutütre poole.

Vabatahtlike õpetusel

Krista Allik, Kodutütarde Harju ringkonna vanem meenutas ajalugu. Kui Eestis kodutütarde liikumine taastati, oli Harjumaal kaks rühma, nüüd tegutsevad rühmad pea kõikides omavalitsustes, kokku on 17 rühma natuke rohkem kui 200 liikmega.

„Ei saa aga olla tarmukaid ja teadlikke noori, kui neil poleks aktiivseid juhte,“ tõdes Krista Allik. Mõned rühmajuhid kulutavad oma vabast ajast aastas 700 või rohkemgi tundi, et õpetada noortele tarkusi, mida ei õpita koolis, aga mida võib elus ekstreemsetes oludes vaja minna – anda meditsiinilist abi, siduda erinevaid sõlmi, rännata pikki kilomeetreid orienteerudes vaid loodusmärkide järgi, saada maastikul hakkama minimaalsete vahenditega.

„Ega ei saagi öelda, kus Harjumaal need kõige tublimad noored on,“ arvas instruktor Reinika Tatter. „Loksal on tublid, siis Kiilis, Keilas, Paldiskis…“

Kolme sõrme tõotus

Teiste tublide seas said tänukirja ka Hanna-Eliise Kiviberg ja Helina Piibeleht Loksa gümnaasiumist, kus Hanna-Eliise õpib 11. ja Helina 12. klassis. Mõlemad on kodutütarde hulka kuulunud seitse aastat.

„Oleme käinud 60-kilomeetristel retkedel lageda taeva all ööbimisega, õppinud erinevaid sõlmi siduma, saanud algteadmised meditsiinist,“ kõneles Helina kodutütarde õpingutest ja harjutustest. „Teadmisi oleme rakendanud üleriigilistel võistlustel ja Ernakese retkel“ lisas Hanna-Eliise. „Välismaale võistlema meie veel jõudnud ei ole.“ Eesti kodutütred käivad muidu mõõtu võtmas ka Soome, Rootsi, Läti ja Norra aatekaaslastelt.

Hanna-Liisa Kiviberg oli kindel, et tahab tulevikus ka kaitseväes teenida. Helina arvas aga, et kodutütar on küll uhke ja hea olla, aga kaitseväkke tema ei kipu.

Siis hakati organisatsiooni uusi liikmeid vastu võta. Kiili kodutütred täienesid 11 uue liikmega, Harku organisatsiooni astus viis tüdrukut.

„Isamaa auks alati valmis!“ kinnitas kodutütarde tõotuse ja kolme sõrme silmade kõrgusele tõstmisega iga vastne kodutütar pidulikult. Kolm sõrme tähistavad tõotuse kolme punkti – ausust, armastust kodu ja isamaa vastu ning kinnipidamist kodutütarde seadustes – väike sõrm aga, mis painutatakse üldhuve sümboliseeriva pöidla alla, kinnitab, et isiklikud huvid on allutatud kõigi kasule.