Noored robootikud võistlesid Laagris

Andres Tohver

andres@harjuelu.ee

Laupäeval ja pühapäeval kogunes Laagri kooli robootikahuvilisi, et meeskondliku võistluse First Lego League raames ülesandeid lahendada. See oli osa suuremast ettevõtmisest, mille finaal saabub märtsikuus Tartus.

Ürituse peakorraldajateks on Ramon Rantsus ja Heilo Altin Robootika MTÜst. Esimese First Lego League võistluse korraldasid nad 2011. aastal 23 meeskonnale koostöös Robotexiga.

Tänavu võtab võistlusest osa juba 111 meeskonda ligi 800 lapsega, kelle vanus jääb 9-16 eluaasta vahele. 14. jaanuaril korraldati piirkondlik eelvoor Tartus Ahhaa teaduskeskuses, 21-22. jaanuaril Harjumaal Laagri koolis, 28. jaanuaril tuleb veel üks eelvoor Ida-Virumaal Jõhvis.

Rakendada fantaasiat

First Lego League meeskonna suurus jääb 2-10 inimese vahele, kellele lisanduvad üks või kaks juhendajat. Mida võistlus endast kujutab? “Laste ülesanne on ehitada robot, mis suudab väljaku peal lahendada võimalikult palju missioone, et korjata võimalikult palju punkte,” selgitas Rantsus.

Lego roboti osad maksavad 350 eurot, mille soetamisel võib kool saada toetust nii omavalitsuselt kui Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA). Lego klotsidest koosnev võistlusväljak koos võistlusele registreerumisega maksab täiendavalt 100 eurot.

Võistluseks valmistuvad meeskonnad kaheksa nädalat. “Selle jooksul suudavad lapsed juhendaja käe all ehitada päris asjaliku roboti ja teha ka projekti valmis,” arvas Rantsus.

Roboti paneb meeskond kokku ühest kontrollerist, neljast mootorist ja arvukatest Lego klotsidest. “Laste fantaasiat me ei piira. Nad teevad kõik ise. Juhendaja roll on lihtsalt kõrvalt vaadata ja natukene suunata,” rääkis Rantsus.

Võistlusel on igal meeskonnal mänguväljakul missiooni lahendamiseks kaks ja pool minutit. “Robot hakkab missioone lahendama ja kui aeg on täis, loetakse punktid kokku,” ütles Rantsus. Sääraseid missioone on igal meeskonnal 15.

Lisaks missioonipuktidele hinnatakse eraldi roboti disaini, projekti, põhiväärtusi ja mängu. Maksimaalselt võib saada 439 punkti, aga sellele pole veel keegi ligilähedalegi jõudnud.

Kaks päeva, 50 meeskonda

21. ja 22. jaanuaril käis Laagri koolist läbi kokku 50 meeskonda, millest pooled esindasid Tallinna ja Harjumaa koole. Teiste seas võistles väikese Vääna-Jõesuu kooli 7-liikmelise meeskond.

“Me programmeerisime niimoodi, et iga nädal viimane päev pärast tunde programmeerisime ja tundide ajal mõni päev. Nüüd tegime ära,” selgitas Vääna-Jõesuu kooli 11-aastane õpilane Tauri Trell.

Kõik päris plaanipäraselt siiski ei läinud. “See teine missioon, kus peab koeraga sõitma, see läks pisut valesti,” arvas Tauri. Päris koera mänguväljakul mõistagi polnud, oli klotsidest kokkupandud koer.

Vääna-Jõesuu kooli robootikaringi veab õpetaja Annely Ristikivi. “Ma õppisin lapsi programmeerima õpetama. Kuidagi kogemata sattusin First Lego League’i üritusele, otsustasin, et proovime robootikat programmeerimise ringi lastega. Siis me hakkasime järjest katsetama ja nüüd siin me oleme,” rääkis Tamkivi.

Punkte arvestanud kohtunik Mikk Tamkivi arvas, et Vääna-Jõesuu lapsed tulid oma tööga kenasti toime. “Tehti kiiresti planeeritud ülesanded ära. Ma arvan, et kõik läks hästi,” kommeeris ta.

Jaanuarikuu eelvoorude parimad 36 meeskonda pääsevad märtsis First Lego League finaali Tartus. “Julgen arvata, et sinna tuleb ka kuus meeskonda välismaalt,” lubas Rantsus.