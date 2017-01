Kolga-Kuusalu kammerkoor salvestab plaati

Kuusalu kooli aulas algas 21. jaanuaril koori CD salvestus. Veebruaris-märtsis tahavad lauljad saada toonmeister Tanel Klesmendi juhtimisel valmis veerandsaja looga plaadi.

Dirigent Taavi Esko rääkis, et plaadil on kaks suunda ehk Eesti ja maailmamuusika. Välisloomingu keskpunkt on kontratenori, Rooma paavsti kapellis laulnud helilooja Gregorio Allegri teos “Miserere mei, Deo”, mille pikkus on 15 minutit. „“Miserere” on väga nõudlik. Kui koor selle lati ületab, siis on ka teised laulud lihtsamad,” hindas Esko.

Abiks on kvartett, mis koosneb paljuski Kuusalu juurtega lauljatest. Nad sõidavad salvestusele kokku üle maailma. “Hollandist tuleb kohale Kuusalu juurtega barokklaulja Maria Valdmaa. Tema peab laulma kolmanda oktaavi C-s, mis on väga kõrge noot,” seletas Esko. “Miserere” salvestatakse 1. märtsil, kui bassilaulja Ott Kask noorem on saabunud tagasi Kaljuste koori kolmenädalaselt Ameerika turneelt. Veel laulavad Maarja Randma ning Evelin Ester.

Kus on parim vaikus?

Millised on ülejäänud laulud? Taavi Esko ning koori produtsent Aleksander Skolimowski ütlesid, et valikus on 25 laulu ning üks lisalugu. On laule Tormiselt, Kreegilt, Pärdilt ning Sarapikult. Ei teadnud Kolga-Kuusalu koori liikmed laupäeval salvestama asudes, et samal õhtul Kuusalu aukodanik Veljo Tormis sureb. Maailmaklassikat esindavad Weelkes, Tallis ja Nystedt.“Kirjutame projekte ja kaitseme neid. Oleme saanud vallalt toetust ja kulkalt ka. Pool plaadirahast on koos,” ütlesid Esko ja Skolimowski.

Salvestus algab loomulikult häälte lahtilaulmisega, mida koor tegi hääleseadja Leelo Talviku juhtimisel muusikaklassis. Toonmeister Tanel Klesment seadis selle ajaga üles mikrofonid ja muu tehnika. Lood jooksevad kaardile. “Enam pole vaja sõita kohale suurel stuudiobussil. Piisab paarist kohvrist, kuhu tehnika ära mahub,” seletas Klesment. Parimad salvestuskohad asuvad tema sõnul pealinnast väljas. Näiteks on sobivad paigad uus Viimsi Jaakobi kirik ning Haapsalu toomkirik. “Tallinnas on kohati liiga palju müra. Salvestuskoht peab olema soe, hea akustikaga ja vaikne,” rõhutas Klesment.

Koor on ühtne

Just vaikusega olid koor ja toonmeister esimese salvestatud loo ehk “Salvato Mundi I” ajal hädas. Kooli aulast olid küll müratekitajad välja lülitatud, kuid sundventilatsioon töötas ning ka osa radiaatoreid tegi häält. Nende vaigistamisele kulus oma aeg. Siis ütles Tanel Klesment, et telefonid ja muud nutiseadmed tuleb lülitada välja või panna lennureziimile.

Leelo Talvik talvik luges sõnad peale: “Tähtis on sisse- ja väljahingamine, et see poleks nagu astmaatikul,” rõhutas ta. Klesment omakorda lisas, et temal jaoks algab koorilaul hingamisest. “Ma ei kustuta salvestustelt ära algusest sisse- ja lõpust väljahingamist. See peab plaadile jääma,” ütles ta.

Siis alustas koor Taavi Esko juhatusel salvestamist. Pausid, tagasivõtmised ja parandused. Suurim kiitus tuli Tanel Klesmendi suust: “Olete tublid! Pole neid, kes välja kostavad ning selle asjaga probleeme pole!” Kella kaheks sai salve neli lugu. Uued salvestused on veebruaris ja märtsi alguses.

TEAVE: Koor ja nende laulud

• Veel eelmisel sajandil olid Kolga ja Kuusalu kammerkoorid eraldi. Kolga koor on vanem ja loodi oktoobri lõpus 1987 . Kuusalus loodi koor veebruaris 1989, mõlemaid juhatas Taavi Esko.

• Praeguseks on koorid koos ning sinna kuulub paarkümmend lauljat. Suurvormide ettekandeks (näiteks T. Aintsi “Lauritsa lubadus“) ettekandeks laenatakse lisajõudusid ka noortekoorist.

• Plaadile jõuavad 25 loo hulgas Tobiase “Jeruusalemma tütred”, Kreegi “Taaveti laul nr. 141”, Pärdi “Bogoroditse Djevo”, Sarapiku “Rukkivihud rehe all” ning laule V. Tormise mitmest tsüklist.

• Vaata lisa: www.tormis.ee.