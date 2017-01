Karm bisnis – ajakirjandus

Ajakirjandus on karm bisnis. Nii lühidalt – vaid nelja napi sõnaga – on võtnud mõnigi tuttav kokku selle elukutse võlu ja valu. Ameti, kus pead pidevalt saama ja andma. Saama positiivseid emotsioone – kui keegi koduta koera aidanud, kui ettevõtja on loonud uusi töökohti või tehtud mõni meeliköitev kultuuritegu –, et neid siis teistega jagada. Paraku see hädaabi või vägev kultuuritegu pahatihti ei müü. Siis tuleb arvutisse toksida midagi muud. Et sadistist varas tappis laudas vasikad ja lõikas keeled suust, et vallavanem ripsutas tiiba koolidirektoriga või ametnikud võtsid turiste vedanud suslajuhilt õiguse suslatada. Need lood müüvad. Ikka natuke verd, seksi ja… ebaõiglust. Ebaõigluse peale meediatarbija reageerib Seda on näha sotsiaalmeediast, sinna jäetud klikkidest või kirjutatud kommentaaridest. Ja just ehk see panebki ka tegijat seda tööd, ajakirjanikuametit, hindama ja natukene ehk armastamagi. Hea on hoomata, kuis inimesed ebaõigluse, ebaaususe, variserlikkuse vastu välja astuvad. See annab ka kohalikule meediale mõtte – suured lehed ajavad suuri asju, kohalikku palvemajja paari pagulast kaema nad ei tule (kui just palvemajale tuld otsa ei panda).

Poolik tõde

Ometigi kirjutab ajakirjanik Nils Niitra läinud aasta 22. oktoobri Postimehes pealkirja all „Maakonnalehed elavad peost suhu“ sedamoodi: „Maakonnaajakirjandus elab valdavalt peost suhu. Praegu veel on igas Eesti maakonnas vähemalt üks oma ajaleht, aga lähiaastad võivad viia mõne hingusele ning järjest vananeval lugejaskonnal tekib küsimus, kuhu panna surmakuulutusi.“

Nii kirjutab suure lehe ajakirjanik. Tõtt kirjutab – maakonnalehtede trükiarvud langevad. Harju Elu tegi väikese võrdluse lehtede lõikes, kasutades Ajalehtede Liidu erapooletuid andmeid. Olgu siin toodud viimase seitsme aasta andmed meie suuremate üleriigiliste ajalehtede ja mõningate maakonnalehtede lõikes

Ajaleht 2010 dets 2016 keskmine Muutus %

Postimees 60 600 47 000 – 24,5

Eesti Päevaleht 30 000 16 600 – 46,7

Äripäev 14 200 9600 – 32,4

Eesti Ekspress 33 400 27 300 – 18,3

Sakala 9500 8200 – 13,7

Pärnu Postimees 13 500 11 000 – 13,4

Põhjarannik 7000 6000 – 14,3

Lääne Elu 3900 3200 – 18,0

Hiiu Leht 2800 2900 +3,6

Harju Elu 3000 4200 + 40,0

Nii et Nils Niitra kirjutab tõtt – enamiku maakonnalehtede trükiarv väheneb. Aga see on ainult poolik tõde – kõigi lehtede trükiarv väheneb. Ja seegi pole veel täis tõde – üleriigiliste lehtede trükiarv väheneb märksa kiiremini kui maakonnalehtede tiraaž. Päevalehe trükk on seitsme aastaga vähenenud pea poole võrra, Äripäeval kolmandiku, Postimehel veerandi võrra. Samal ajal on maakonnalehtede tiraažid vähenenud tunduvalt vähem, mõni leht on osanud oma trükiarvu kogunisti suurendada. Harju Elu näiteks isegi 40%. Ja vaevalt Postimehe ajakirjanik oma „peost suhu“ elamise tõde kuulutades ei teadnud „suurte“ lehtede trükiarve. Need on Nils Niitrale sama kättesaadavad kui kõigile teistele huvilistele – Ajalehtede Liidu portaal on avalik.

Miks jäi siis ühe kollegi tõde nii poolikuks? Vastus saab olla vaid üks – eks ikka soovist konkurentidele (oleme me ju kõik üksteisele lugejate ja reklaami pärast konkurendid, olgu siis tegu suure või väikese lehega) koht kätte näidata. Nii et käib kukepoks ka ajalehtede vahel. Kuigi kaalud on ebavõrdsed – Postimehe omaniku Margus Linnamäe toetav rahakott on tõenäoliselt kaalukam kui maakonnalehtede omanike rahakotid kokku. Ja see pole öeldud sugugi ajakirjandusmagnaadi laituseks – hea kui keegi meediat toetab (Postimehe ekspeatoimetaja kinnitusel sponsoreerib ravimiärimees Margus Linnamägi igal aastal Postimeest rohkem kui 2 miljoni euroga). Olgu või konkurenti. Siis jääb Eestimaal ikka midagi püsima.

Aga et maakonnalehti ähvardab kiirem väljasuremine kui üleriigilisi lehti, selles on Nils Niitral tuline õigus – on ju suurtel lehtedel lihtsalt aega kõrgemalt kukkumiseks. Aga kõrgemalt kukkumine on alati teadagi valusam. Valusa matsu saab ka suurem osa ühiskonnast – paberväljaannete igapäevased lugejad.

Mis siis saab?

Mis saab aga maakonnalehtedest? Uskudes Nils Niitrat, surevad need varsti välja. Maakonnalehtede toimetajad seda pessimismi ei jaga. Lääne Elu toimetaja Andres Karnau on sealsamas artiklis veendunud maakonnalehtede püsimajäämises. Sama meelt on ka Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev ja siinkirjutaja. On ju maakonnaleht üks maakonna idenditeedi hoidjaid ja kandjaid – loomulikult koos maavalitsuse, omavalitsuste, ajaloo, kultuurisündmuste ja palju muuga. Ei saa öelda ei ükski instants ega ega inimene, et tema ja ainult tema kannab selle paikkonna idenditeeti.

Veel enam – täpselt 160 aastat tagasi, 1857. aastal sai maakonnaleht Pärnu Postimees eesti rahva identiteedi kandjaks. Perno Postimehe avanumbrisse paigutatud luuletuses pöördus Johann Voldemar Jannsen senise “maarahva” asemel “Eesti rahva” poole.

Eesti rahvas elab siiamaani! Veel enam – kõik meie analüütilised näitajad kinnitavad, et elame paremini kui kunagi varem. Seda enam on põhjust küsida – kas jääb ellu ka rahva ämmaemand ehk siis kohalik meedia. Kui pole maakondi vaja, ehk pole siis vaja ka maakondlikku meediat? Valitsuse suust oleme küll kuulnud, et maavalitsused kaovad 1. jaanuarist 2018. Pole aga kuulnud, mis saab edasi? Näiteks Saaremaalgi. Maakond muutub üheks vallaks. Pole vaja maavalitsust, omavalitsuste liitu. Ja senise kahe maakondliku lehe asemel ei jää ilmuma ühtegi? Vald annab välja oma lehte. Ja lehes on see, mida vallavanem ütleb?

Samas Postimehe artiklis nendib Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht, Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar nii: „Selliseid väljaandeid (omavalitsuslehti – Ü.R.) jagatakse maksumaksja enda kulul inimestele tasuta, ent teisalt müüakse sinna odavalt reklaami. Mõistagi laulavad need lehed seda laulu, mida kohalikud juhid soovivad. Mõnigi maakonnaleht võib seepeale käed üles tõsta.“ Raudsaare andmetel on ka näiteks Lätis kohaliku sõltumatu ajakirjanduse olukord pärast haldusreformi järsult halvenenud.

Veel ei ole riigireformi kava lõplikult selge. Aga kas tõesti maakondlik ajakirjandus kaob koos maakondadega? Ajakirjanikud vaevalt et tööta jäävad ja kannatavad – paisub ju suureks kasvanud omavalitsuste suhtekorraldusaparaat. Kannatab hoopis miski muu – vaba ajakirjandus, kohalik demokraatia. Kas see ongi homme algaval kukeaastal valitsuse sooviks? Või tuleks riigireformi tehes mõelda ka kohalikule tasandile? Ajakirjandus on karm bisnis.