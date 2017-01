Puhkame Harjumaal

Ülle Rajasalu

Harju maavanem

Kas sina tead, millised on Harjumaa vaatamisväärsused ja kaunid kohad? Või kus ja kui palju on meil rabasid, looduskaitsealasid ja ilusaid metsateid?

Paljud teist jäid ehk mõtlema, millal nad viimati mõnda sellist kohta külastasid. Kahjuks aga kipubki see nii olema, et kiire elutempo juures unustame tihti aja maha võtta, ringi vaadata ning avastada oma kodumaa kauneid kohti.

Maavanemana on mul tihtipeale võimalus mööda maakonda ringi sõita, külastada imelisi kohti ning näha oma silmaga meie maakonna ilu ja võlu. Meil on nii palju kohti, mis on paljudele alles võõrad ja täiesti avastamata. Kuid seda annab ja tulebki parandada! Mõelge korra oma viimasele välisreisile. Kindlasti tegite enne seda suurt eeltööd ja uurisite antud piirkonna parimaid külastuskohti ning tegite pika nimekirja paikadest, mida külastada. Aga millal tegite seda viimati Eestis ringi sõites?

Ma arvan, et me peaksime õppima ja tänasest rohkem väärtustama oma kaunist kodumaad, uurima, tegema plaane ning avastama veel avastamata paiku. Kas pole piinlik olukord, kus juhtud tänaval kokku turistiga, kes on võtnud oma eesmärgiks külastada mõnda kohta, millest sina riigi elanikuna kuulnudki pole?

Usun, et peaksime hakkame pöörama suuremat tähelepanu meie end riigile, ärgitama inimesi siin reisima ja ka tegema kõik selleks, et turist tuleks siia ja jääks ka siia. Harjumaa on suur ja avastamist palju! Loomulikult, ka mulle meeldib vahel soojale maale sõita, kuid kõige kallim on siiski oma kodumaa. Ärgitan tihtipeale ka oma pere üles just siin ringi sõitma ning Harjumaa ilu avastama. Kui me ise panustame siinsete turismiettevõtete arengusse, saame olla kindlad, et nad saavad ja pakuvadki kõrgetasemelist teenindust ka siia tulevatele turistidele.

Seega on mul sulle üleskutse, hea harjumaalane! Selle asemel, et järgmine kord lennata pikki tunde kaugele maale, kus tihti võib küsimusi tekitada ka riiklik julgeolek, kutsun kõiki üles avastama meie enda kaunist Harjumaad ja ka tervet Eestis ning kohti, kuhu muidu ehk ei satukski. Hea eeskuju on nakkav ning mis võiks olla parem eeskuju turistidele, kui kohalike endi soov just siin puhata!