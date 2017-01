Viimsile valiti uus vallavanem

Sel teisipäeval kogunes Viimsi vallavolikogu, et valida möödunud nädalal tagasiastumissoovi esitanud Alvar Ildi asemel uus vallavanem. Uueks valla tegevjuhiks valiti Rein Loik, kes on varem juhitööd teinud nii era- kui avalikus sektoris, muuhulgas on mees töötanud ka ASi Tallinna Lennujaam juhina.

Loik asus Viimsi vallavanema ametisse vahetult peale teisipäeval volikogus toimunud hääletust. Veel mullu kevadel Tallinna Lennujaama juhina töötanud mehe sõnul tuli ettepanek asuda Viimsi vallavanema kohale ootamatult. „Otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Viimsi on viimastel aastatel olnud Eesti üks kiiremini arenev vald atraktiivse elukeskkonnaga,“ ütles ta.

Vallavolikogu nimetas samal istungil ametisse ka abivallavanemad: Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemann ning Margus Talsi. Samad mehed olid abivallavanematena ametis ka Alvar Ildi ajal.

Suurem isiklik vastutus

Alvar Ild ütles Harju Elule, et otsus loobuda vallavanema ametist küpses oktoobris. „Informeerisin ka võimuliidu liidreid, andes ühtlasi neile aega sobiva asendaja leidmiseks. Põhjused on isiklikku laadi,“ selgitas ta.

Alvar Ild nagu ka uus vallavanem Rein Loik ei ole ühegi erakonna liige. Küll kandideeris ta eelmistel kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas. Ild ise ei leia, et erakondlik kuuluvus kui kuulumatus vallavanema ametit mõjutaks. „Vallavalitsus, kes on kutsutud ja seatud vallaelanikele teenuseid looma ja osutama, on päris kindlasti esmajärjekorras majandusorganisatsioon ja seepärast eeldan, et selle tegutsemise eelduseks on ennekõike professionaalsus,“ märkis ta. „Kui leidub erakondlane, kellel sellised eeldused on olemas, siis see on vägagi hea.“

Viimsi vald on (loomulikult pärast Tallinnat) Harjumaa suurim omavalitsus, kus registreeritud elanikke on üle 19 000. Samas pole vald jäänud puutumata kõiksugu skandaalidest, mis on pahatihti seotud valla juhtimise või vallavaraga ümberkäimisega. Alvar Ild leiab, et tema vallavanemaks olemise ajal liikusid asjad paremuse poole. „Ega tehtud pahategusid olematuks ei tee ja neid erisuguseid väärtegusid on pidevalt ajaloost üles kerkinud,“ märkis ta. „Selles mõttes ei ole vahet. Küll on aga kindel see, et minu vallavanemaks olemise ajal selliseid tegusid juurde ei tulnud juba ainuüksi sellest tingituna, et kollektiivne vastutus kui selline sai viidud nii väheseks, kui seadus seda võimaldab ja samas suurendatud juhtide õigusi ja isiklikku vastutust.“

Säilitada töörahu

Ild taandub nüüd vallavolikogu liikmeks, kuid omad soovitused on tal tulevasele vallavanemale siiski olemas. „Peaks täitma selleks aastaks võetud ülesanded, tõstma veelgi vallavalitsuse suutlikkust läbi töökorralduse ja püüdma säilitada laiapõhjalist koalitsiooni, et oleks tagatud töörahu ja võimalus pikemalt kui neli aastat valla arengut ja investeeringuid ette planeerida,“ rääkis ta. Harju Elule kinnitas ta, et kandideerib volikokku ka sügisel timuvatel kohalikel valimistel.

Uus vallavanem Rein Loik märkis, et vallavanemaks astudes tahab ta, et uued arendusprojektid, mida valla senine juhtkond on algatanud, saaksid ka ellu viidud. „usun, et suudan tagada, et valla majanduslik ja administratiivne juhtimine nelja erakonna koostöös püsib stabiilne ning on tulemuslik,“ ütles ta.