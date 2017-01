Mina jään – Harjumaalt tahab peole pääseda 5565 noort

Eeloleval suvel toimub 30. juunist kuni 2. juulini Tallinnas 12. noorte laulu- ja tantsupidu. Noored edastavad suurüritusega rahvale olulise sõnumi – „Mina jään“. Kui palju Harjumaalt on noori peole minemas?

Vastab Harju maavalitsuse kultuurinõunik, XII noorte laulu- ja tantsupeo Harjumaa kuraator Riin Kivinurm.

Kui palju saab Harjumaalt (v.a. Tallinn) peole lauljaid, tantsijaid ja pillimängijaid? Kui palju on tahtjaid?

Seda, kui palju peole pääseb, ei ole täna veel täpselt teada. Kuna toimub siiski noorte pidu, on laulukaar ja tantsuväljak laste ja noorte päralt. Harjumaalt on toredalt palju peole pürgijaid. See teeb ainult rõõmu. Kokku on tänase seisuga end kirja pannud 207 kollektiivi 5565 laulja, tantsija, pillimehe ja võimlejaga. See on päris suur noorte rahvakunstiharrastajate armee.

Kui laulupeo osast rääkida, siis kõige rohkem on meil mudilaskoore (44) 1719 lauljaga. Lastekoore on 25 ja nendes lauljaid mudilastest pea poole vähem (830). Kõik selle peo kooriliigid on meie maakonnas kenasti esindatud ja osalejate arvud on kolmekohalised.

Tantsupeole püüdleb 82 rahvatantsurühma 1524 tantsijaga. Kas pole mitte hiilgav? Ääretult tore on vaadata meie kaunites rahvariietes tantsijaid oma samme seadmas ja arutlemas, kas kõik sai ikka õigesti tehtud. Ootan taas seda elevust põnevusega.

Võimlejaid soovib peole minna 8 rühma 82 osalejaga. Rahvamuusikuid 10 kollektiivi, 162 mängijaga. Orkestrante 13 kollektiivi ja 418 mängijaga.

Milline on jaanuarist algavate ja aprillini kestvate eelproovide kava? Kus Harjus lauldakse ning tantsitakse?

Eelproovide kava on väga tihe. Harjumaa jaoks alustame tõesti juba selle nädala neljapäeval mudilaskooride seminar-eelprooviga. See on eriti oluline proov just dirigentidele-õpetajatele. Salme kultuurikeskuses saavad kokku kõik maakonna mudilaskooride dirigendid, et viimistleda repertuaari. Iga dirigent saab kaasa võtta oma koorist kuni neli lauljat. Selle pagasiga minnakse koju oma koori juurde ja timmitakse laulud paika. Mudilaskooride suured kokkusaamised Harjumaal toimuvad 30. märtsil ja 7. aprillil.

Juba sel reedel, 20. jaanuaril, alustame lastekooride esimeste eelproovidega Aruküla põhikoolis. Teised suured lastekooride eelproovid tulevad meil Keila ja Viimsi koolides.

Neidude koore ei ole just väga palju, mistõttu oleme nende eelproovid ja ettelaulmised ühendanud Tallinnaga Salme kultuurikeskusesse.

Seevastu poistekoorid, poiste segakoorid ja noormeestekoorid saavad kokku tavapäraselt Saue gümnaasiumis.

Noorte segakoorid kohtuvad Keila kultuurikeskuses ja maakonna orkestrid Tallinna Tehnikaülikooli aulas.

Tantsijatega kohtume mitmel pikal päeval Kose kultuurikeskuses, kus tantsime üheaegselt lausa kahes saalis.

Rahvamuusikute suur proov tuleb Viimsi koolis. Võimlejatele on planeeritud enne pidu üks suurem kokkusaamine ja see tuleb 10. aprillil Tabasalu ühisgümnaasiumis.

Kohtade valik on alati väga keeruline, kuna iga eelproov sisaldab endas väga spetsiifilisi nüansse, mida üldjuhtide, lauljate-tantsijate-pillimeeste ja nende juhendajate huvides peab arvestama. Püüame alati vaadata, et proovidesse sõit oleks optimaalne ja, et masse peaks võimalikult vähe ühest maakonna otsast teise sõidutama. Paraku on nii, et iga üksikkollektiivi soovi ei ole võimalik rahuldada ja nii on osalejatel teinekord ka üsna pikad päevad.

Kõik noored laulu- ja tantsupeolised saavad oma ristsed kätte. Olen veendunud, et tänavune pidu saab olema noortele hingelähedane, meeleolukas ja huvitav. Usun, et just noortepeod annavad aluse ja kasvatavad tuumiku üldpidudele. Eelproovide ajakava ja täpne info on saadaval www.harju.maavalitsus.ee ja www.hol.ee.

Oleme väga tänulikud maakonna poolt kõikidele omavalitsustele ja nende asutustele, kes on laulu- ja tantsupeo protsessi toetamas ning võimaldavad meil eelproovid, majutuse, toitlustamise jm seonduva endi juures korraldada!

Millised on nii laulu- kui ka tantsupeo kavas raskeimad laulud/tantsud?

Selle küsimuse peaks ehk esitama lauljatele, tantsijatele, võimlejatele ja pillimeestele. Või siis nende õpetajatele-juhendajatele. Minu hinnangul on repertuaar põnev ja ootused nii muusika kui tantsuetendustele on mul kõrged. Siinkohal kutsun juba varakult kõiki peost osa saama, sest piletid tulevad müügile juba veebruaris!

Kas mõni harjulane on ka tänavustel pidudel üld- või liigijuht?

Puhkpilliorkestrite üldjuht on meie maakonna armastatud dirigent Hando Põldmäe, tema kõrval meie parimad dirigendid Ott Kask ja Sirly Illak-Oluvere.

Tantsu poolelt on 1.-2. kl liigijuht Agne Kurrikoff-Herman, tema abiliseks Harjumaalt veel Karin Soosalu. Maido Saar on 7.-9. kl liigijuht, tema abiks Hele Pomerants. 3.-4. kl aitab kaasa Erika Põlendik.