Lääne-Harju omavalitsused ootavad liitmisettepanekuid

Et Padise, Keila ja Vasalemma valla ning Paldiski linna vabatahtlik ühinemine suurvallaks ei õnnestunud, siis need neli omavalitsust sundliidetakse. Valitsus arutab seda tänavu küünlapäeval.

Keila vallavanem Jaan Alver kinnitas Harju Elule, et haldusreformi Põhja-Eesti komisjon on teinud nelja omavalitsuse ühinemiseks või liitmiseks valitsusele ettepaneku. Alveri sõnul on see teema arutusel 2. veebruaril. “Hetkel oleme ooteseisus,” ütles vallajuht. Mingeid muid ettepanekuid pole Keila vald saanud.

Ka Paldiski linn ning Padise ja Vasalemma vald pole täiendavaid ettepanekuid saanud. Padise volikogu juht Külli Tammur ütles, et suhtub asjadesse rahulikult. “Oleme kogu aeg elanud teadmises, et Padise vald on toimiv omavalitsus ja kellegi teistsugune hinnang ei ole meie arvamust mõjutanud,” rääkis Tammur. Niisamuti ei kaalunud Padise liitumisläbirääkimiste käigus kuigi pikalt ka vabatahtliku ühinemise toetuse üle. “Kui see raha inimeste peale ära jagada, siis ei tundu see summa kuigi suur. Ja ei ole kahtlustki, et seda kuidagi teisel viisil omavalitsustelt tagasi ei korjata,” kinnitas volikogu esimees.

Omavalitsusjuhtide lahkumishüvitisest ilmajäämine tundub tema sõnul veel mitu kraadi ebaolulisemana. “Ei ole mu põhimõtted kunagi varem müüdavad olnud, ei ole ka sel teemal,” lausus Tammur.

Keila ei soovi ühineda

Tõenäoliselt lähevad liitmisele neli omavalitsust ehk need, kes jäid sügiseks läbirääkimiste laua ümber. Märtsis tegi Keila vallavolikogu ettepaneku teha Keila ja Paldiski linnavolikogule ning Vasalemma, Padise ja Nõva vallavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi suure omavalitsuse moodustamiseks. Keila linn loobus ettepanekust, Nõval toimus sügisel rahvaküsitlus ja see andis ülekaalu ühinemise vastastele. Pärast seda Nõva loobus.

Ometi on võimalik ka variant, et Keila linn ikkagi liidetakse lähiomavalitsustega. Linnapea Enno Felsi sõnul oli üllatav see, et nelja omavalitsuse vabatahtlikust ühinemisest asja ei saanud. “Mitte et me seda parimaks variandiks oleksime pidanud, kuid vaadates kõrvalt, tundus pikk läbirääkimisprotsess päädivat siiski ühendvalla moodustamisega,” ütles Fels.

Linnapea kinnitas, et Keilal puudub endiselt ühinemissoov. Seda on ka algusest selgelt väljendatud. Sundliitmiseks pole põhjust ja vajadust mitte ühegi kriteeriumi järgi.

Üle 13 000 elaniku

Keila ja ülejäänud nelja omavalitsuse liitmise mittevajalikkust tunnistas ka Paldiski volikogu juht Kaupo Kallas. „Loogilisem on selline variant, kus läbirääkimisi pidanud omavalitsused ka omavahel liituvad,” ütles Kallas.

Vasalemma volikogu esimees Tarmo Leets pidas võimalikku Keila linna kaasamist mõistlikuks. “Mõistlikum kui praegune neljast omavalitsusest koosnev Lääne-Harju vald,” ütles Leets.

Keila vallas elas 1.detsembri seisuga 4904 inimest. Paldiski elanike arv jääb veidi alla 4000, Padisel elab 1735 ja Vasalemmas 2526 inimest. Suure omavalitsuse pindala on kokku 686 ruutkilomeetrit, seda koos Paldiski linna koosseisu kuuluva merealaga.