Loksa linn loodab jätkata iseseisvana

Läinud nädala lõpus, 13. jaanuaril, laekus toimetusse Kuusalu vallavolikogu kirja koopia, milles tehakse Loksa linnale ettepanek (taas)alustada ühinemisläbirääkimisi.

„On kahju, et Kuusalul ja Loksal ei õnnestunud möödunud aastal jõuda omavalitsuste vabatahtliku ühinemiseni koos sellega kaasnevate seaduslike privileegidega. Nagu öeldakse, mis läinud, see läinud ning arutada, mis kõik oleks võinud juhtuda kui… või kes selles ja kui palju süüdi on, on väheviljakas tegevus.

Meile teadaolevalt toimus 11. jaanuaril haldusreformi Põhja Eesti piirkondliku komisjoni koosolek, kus otsustati, et vastavalt haldusreformi seadusele nind ekspertarvamustele tehakse vabariigi valitsusele ettepanek algatada Loksa linna kui omavalitsuste elanike arvule kehtestatud miinimumkriteeriumile mittevastava omavalitsuse liitmine sellele kriteeriumile vastava Kuusalu vallaga. /…/ Oleme enam kui kindlad, et ühinemisettepanek tuleb niikuinii nind seepärast oleks nii Loksa linna kui Kuusalu valla elanike jaoks mõistlikum peale sunnitud protsesse ja tähaegu ennetada, istuda ühise laua taha ning viia läbi protseduurid, mis on eelduseks omavalitsuste võimalikult valutule ühinemisele koos alanud aasta sügisel toimuvate volikogude valimisega. /…/ Seepärast ootame teid 25. jaanuaril kell 18.30 Kolga mõisa valitsejamajja ühinemisläbirääkimiste töörühmade koosolekule,“ seisab Kuusalu volikogu kirjas Loksa linnale.

Kuusalul nõudmisi pole

Harju Elu toimetus küsis Kuusalu vallavolikogu esimehelt Enn Kirsmanilt, kas neil on läbirääkimistele minnes Loksa linnale seada mingid eeltingimused, millest Kuusalu rahva esindajatena nad ei tagane. Enn Kirsman: „Meil ei ole laua taha istumiseks mingeid eeltingimusi või erisoove. Ainukeseks sooviks on alustada sisulisi läbirääkimisi, et saaksime vastastikku selguse, millises olukorras on liituvad (või kui soovite sundliidetavad) omavalitsused täna ja milliseks võiks kujunenda olukord peale ühinemist. Ehk siis selgitada välja, millised on Loksa ja ka Kuusalu kohustused, millised on meie tulubaasid – näiteks kas või seda, milline on töötajate-ametnike palgatase ühes või teises omavalitsuse asutustes ning milliseks see tulevikus kujunema peaks või milliseid toetusi üks või teine omavalitsus maksab jne ning kas meil kõigeks selleks tulevikus eelarves ikka piisavalt tulusid jagub.

Minna läbirääkimisele öeldes, et meie “punane joon” on see või too, on äärmiselt lühinägelik. Seda ükskõik kumma läbirääkija poolt vaadatuna. Kuhu selline taktika viib, on ilmekalt näha senisest läbirääkimiste käigust, kus üks pool on seadnud teisele järjest omapoolseid taganematuid tingimusi, küll et “andke pool valda ära” või “lõpetage (varisemisohtliku – see on küll nüüd minu täiendus, mitte Loksa nõudmises kirjas) vallamaja remont” või “räägime läbi ainult siis, kui laua taga on ka Vihula”. Selliselt alanud läbirääkimised on lõppenud veel enne kui nendega alustatud on.“

Loksa ei osale läbirääkimistel

Samad küsimused (kas Loksal on läbirääkimistele minnes Kuusalu vallale mingid eeltingimused), esitasime ka Loksa linna volikogu esimehele Rein Heinale ja saime alljärgneva vastuse (see adresseeriti ka Kuusalu valla volikogule: „Lugupeetud Kuusalu vallavolikogu esimees! Täname heade soovide ja kutse eest! Jagame Teie meelehärmi Loksa kandi omavalitsuste vabatahtliku ühinemise ebaõnnestumise pärast. Samas jääb arusaamatuks, kelle nimel Te tegutsete, jättes konsulteerimata Kuusalu vallavolikogu töörühma liikmetega. 2015 detsembris moodustatud vallavolikogu ühinemiskomisjoni liige Andres Kaarmanni sõnul ei kogunenud komisjon kordagi. 2016 juunis moodustatud uue töörühma liikmel Mait Kröönströmil, kes ainsana osales Loksa poolt korraldatud, 8.09.2016 toimunud ühinemiskõnelustel, võtsite ära õiguse Kuusalu esindajana ühinemisteemadel kaasa rääkida. Nüüd pole Mait Kröönströmi informeeritud Teie poolt kavandatud 25. jaanuari kohtumisest Kolga mõisas. Õhtuti, hobi korras, vaid mõne Kuusalu töörühma liikmega ühinemisläbirääkimisi pidada, pole Loksa komisjoni liikmete arvates tulemuslik.

Vastuseks Teie kutsele teatan, et Loksa linnavolikogu haldusreformikomisjon ei pea võimalikuks osaleda käesoleva aasta 25. jaanuaril kella 18.30 kavandatud ühinemisläbirääkimiste töörühma/komisjoni koosolekul, sest 29.12.2016 otsustas Loksa linnavolikogu pöörduda vabariigi valitsuse poole taotlusega jätta menetlus Loksa linna sundliitmiseks algatamata.“