Lilleorus kohtuti kuninganna Macacoga

„Külm on. Põrgulikult külm. Pole varem kunagi sellises pakases viibinud,“ tõdes läinud reedel Damahuri kuninganna ja GEN Europe üks juhtidest Macaco õlgu võdistades.

Õues oli külm tõesti. Seda tunnistasid kõik, kes olid saabunud MTÜ Lilleoru kutsel Lilleorgu, kohtuma Itaaliast kohale sõitnud Damahuri ökokogukonna juhi Macaco ja tema elukaaslase Intiga. Tallinnas oli termomeeter näidanud kümmet külmapügalat, Lilleorus oli temperatuur aga juba pea 20 kraadi alla nulli.

„Nii see meil tavaliselt ongi,“ tõdes külalisi vastu võtnud MTÜ Lilleoru üks eestvedajaid Toivo Aalja. „Talvel on siin pakane käredam kui mujal lähiümbruses.“

Maja ise aga, kus Toivo Aalja külalisi ootas, oli soe. „Maasoe. Sügisel lülitasime maakütte sisse ja nüüd on maja soe, saab sisetöid teha,“ kõneles Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Kooli ehitust juhtiv Toivo Aalja. Endine luksuskaupade ärimees ei peljanud külalistele näidata, kuidas parasjagu käsil olev ökomaja savikrohvimine käib. „Segame sinisavi suures segistis ära, siis pritsime vastava pritsi abil seinamaterjaliks olevale pilliroole, silume silutitega. Ja nii neli kihti. Viimane kiht tuleb Lõuna-Eestist pärit punasest savist, see on natuke kvaliteetsem, aga ka kallim,“ jagas ehitusjuht külalistele seletusi.

Talgutööga ja vabatahtlike abiga kerkiv koolimaja on oma 1000 ruutmeetriga suurim roopakkidest ehitis Eestis ja esimene selletaoline avalik hoone kogu maailmas. Valmima peab maja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 2018. aastal. Sama aasta suvel toimub ka ülemaailmne ökokogukondade kokkutulek Eestis Lilleorus, kuhu oodatakse vähemalt 500 külalist.

Templid Alpide jalamil

Külm õhtu jätkus jätkus tulise kohtumisega Damahuri ökokogukonna ühe juhi – või nagu seda naist Itaalias Damahuri kogukonnas poolnaljatamisi kutsutakse – Damahuri kuninganna Macacoga. Kuningat kuningannal küll saatjaks kaasas ei olnud, aga kohalolijad said tuttavaks tema elukaaslase, arhitekt Intiga. Sündinud küll Peruus, omandas Inti arhitektidiplomi ometigi Roomas. Viimased 33 aastat Damahuris elanud arhitekt on juhtinud kõiki suuremaid ehitusi Damahuris, olnud üheks arhitektiks ka kaheksa suurejoonelise templi rajamisel.

„Templid oleme teinud kaljudesse, aga ehituse käigus oleme alati arvestanud veesoonte, mineraalide, kivimi koostisega, oleme otsinud looduselt inspiratsiooni, pole järginud üksnes arhitektide jooniseid,“ kõneles Into Itaalia Alpide jalamil oleva Damahuri külla rajatud kaheksast templist, mis on pälvinud ka ÜRO tunnustuse. Palju on seal mehe enda leiutisi – liftid, küttesüsteemid –, sest kaljudesse ei sobi lihtsalt traditsioonilised lahendused.

Damahuri kogukonnas, kus elab rohkem kui 500 liiget, kasvatatakse ühiselt viinamarju ja ravimtaimi, peetakse veiseid, tegeldakse aga ka mäekristallidest tervendavate ehete ja amulettide valmistmisega. Igal aastal külastab seda maailma üht tuntumat ökokogukonda tuhandeid huvilisi.

Kuidas saada kuningannaks?

Damahuri kuninganna Macaco on sündinud Saksamaal. Itaalias Torino lähedases ökokogukonnas elab ta viimased 23 aastat. Koos Intiga on nad rajanud imekauni loodusega paika Alpide jalamil endale savist looduslähedase elamu. Kogukonna vaimseks liidriks tõusis sakslanna siis, kui suri kogukonnale aluse pannud, kauaaegne juht Falco. Macaco tahab jätkata Falco vaimse pärandi arendamist – uurida ja seletada, miks hukkus kunagine õitsev Atlantise kultuur, et tänased inimesed ei kordaks nende vigu. Selleks tehakse palju koostööd erinevate ökokogukondadega kogu maailmas. 2010. aastal korraldati ka üleilmne GEN kogukondade kokkutulek. Nüüd tulidki Macaco ja Inti vaatama, kuidas Lilleorus läheb valmistumine 2018. aasta ülemaailmseks kokkutulekuks.

„Viibisin Lilleorus esimest korda 2012. aastal,“ meenutas Macaco kokkutulnuile. „Olete vahepeal ära teinud tohutu töö – kerkinud on küla jagu loodusmaterjalidest elamuid, siia on asunud elama noori inimesi, palju on sündinud lapsi. Suure, vabatahtlike annetustest rahastatava uue keskusehoone ehitus on lõppjärgus – kõik see näitab teie kogukonna elujõudu,“ kõneles Macacao rohkem kui 70 kuulajale.

Ta jagas ka kogemusi, kuidas on Damahuris suudetud vabatahtlike töö ja annetustega üles ehitada kogukond, mida nüüd käiakse uudistamas kogu maailmast. Oma kuningannaametist kõneldes jäi ta tagasihoidlikuks, rõhutades vaid, et keegi peab olema eestvedaja, mobiliseerima inimesi. Ainult üheskoos suudetakse suuri asju.

Harju Elu küsimusele, kuidas reageeriti Damahuris sellele, et USA presidendiks valiti Donald Trump, kellel on hoopis vastupidised väärtused ökokogukonna põhimõtetele, vastas Macaco nii: „Me oleme Damanhuris teadlikud sellest, mis maailmas toimub, ja oleme paljude kogemuste kaudu õppinud, et alguses väljakutsuvatena paistvad asjad või situatsioonid võivad mõnikord osutuda suurteks võimalusteks.“

Lilleoru kogukond ehitab hoonet

• 2011. aastal ostis MTÜ Lilleoru NO teatrilt ära põhuteatri liimpuittalad ja projekteeris nende baasil omale uue keskusehoone, samuti põhust.

• 2013 alustati mullatööde ja vundamendiga, 2016. aasta suveks sai pilliroopakid seina ja uksed aknad ette. Nüüd käivad maaküttega köetavas majas viimistlustööd.

• Valmis tahetakse hoone saada 2018. aastaks, mil Eestis toimub üleilmne ökokogukondade koosviibimine.

• Maja eelarve on saadud annetuste korras. Ehitavad vabatahtlikud.