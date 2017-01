Harjumaal läheb sundliitmisele kuus omavalitsust

Haldusreformi Põhja-Eesti komisjon tegi vabariigi valitsusele ettepaneku liita omavahel Loksa linn ja Kuusalu vald. Teise ettepanekuna soovitati ikkagi kokku panna Lääne-Harju valda kavandanud neli omavalitsust, kes viimasel hetkel siiski ühendvalla moodustamisest loobusid.

Kuusalu ja Loksa liitmise kohta seisab komisjoni ettepanekus põhjendusena, et Kuusalu vald ümbritseb loksat rõngasvallana ning et Loksa on olnud keskuseks endise Loksa valla alade (ühendati Kuusalu vallaga rohkem kui 10 aastat tagasi) elanikele.

Keila, Vasalemma ja Padise valla ning Paldiski linna ühendamist põhjendatakse juba peetud ühinemisläbirääkimiste ning koostaud lepinguga, mille Keila valla ja Paldiski linna volikogu ka jõudsid kinnitada. „Seega on piirkonnas juba peetud omavahelisi läbirääkimsi ja jõutud esialgsete kokkulepeteni,“ seisab vabariigi valitsusele esitatud ettepanekus.

Harju Elu esitas paar küsimust Põhja-Eesti komisjoni töös osalenud rahandusministeeriumi nõunikule Sulev Valnerile.

Kas Loksa linna puhul oli õhus ka mõni muu variant peale Kuusalu – Loksa linnapea on ise välja pakkunud Lahemaa valla idee, kus ühinetaks mõne Lääne-Virumaa vallaga ja võetaks ka osa Kuusalu vallast?

Sulev Valner: Kuna komisjoni soovitus on olemas, pole põhjust enam arutada, mis veel võis õhus olla. Arutelul kaaluti iga piirkonna juures läbi erinevad võimalikud variandid.

Kas lisaks Keila, Padise ja Vasalemma vallale ning Paldiski linnale kaaluti ühinemissoovituses ka Keila linna lisamist – on ju need omavalitsused logistiliselt Keila linnaga seotud ja nt Keila vallavalitsus asub praegu Keila linnas?

Jah, kaaluti. Põhiargument, miks Keila linna ei lisatud, oli see, et ülejäänud omavalitsused olid juba ühinemislepingu koostanud ning ühinemine langes viimasel hetkel ära. Kui me oleks Keila linna lisanud soovitusse, oleks see tekitanud täiesti uue olukorra ja läbirääkimised oleks pidanud hakkama otsast peale.

Kas need Harju omavalitsused, kel elanikke napilt üle 5000 (Kiili ja Raasiku vald), pääsevad nn sundliitmisest või kaalutakse ka neile soovituse tegemist kellegagi liitumiseks?

Haldusreformi seadus ei nõua nendele valitsuse poolt ettepaneku tegemist.

Tegite ettepanekud vabariigi valitsusele – kas vabariigi valitsus otsustab, kas need omavalitsused tuleb liita või on omavalitsustel endil ka veel õigus või võimalus liitmisest keelduda?

Vastavalt haldusreformi seadusele on valitsusel kohustus teha hiljemalt 15. veebruariks ettepanekud kõigile kriteeriume mittetäitvatele omavalitsustele. Komisjonide soovitused ei ole valitsusele siduvad, vaid nõuandvad.