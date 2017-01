Loosiõnn viib Kuusalust Kuubale

Uusi elanikke sooviv Kuusalu vald pani preemiana välja Kuuba reisi, mis loositi 5. jaanuaril välja kõigi nende vahel, kes end eelmise aasta detsembris valla elanikeks registreerisid. Neid oli kokku 50.

Õnn naeratas Anu Keertile Valklast. „Teada sain eelmisel reedel, kui härra vallavanem Urmas Kirtsi mulle helistas,“ meenutab Keert. Kuubale sõidab ta kaheks nädalaks selle aasta detsembris.

„Ma ei ole veel vallamajas käinud ja seda vautšerit kätte saanud. Ma ei ole veel 100% selle omanik, aga andsin nõusoleku, et ma võtan auhinna vastu,“ räägib Keert. Millises hotellis ta Kuubal ööbib, selgub hiljem.

„Loosiõnne mul ei ole varem olnud,“ ütleb Keert. „Ega ma ennast sisse ei registreerinud selleks, et reisida, ma ikka sellepärast, et vald saab minu maksud ja kuna mul kinnisvara seal vallas on, mõtlesin, et miks mitte. Ühtlasi riik annab kodualuse maamaksu soodustuse.“

Keert soetas kinnisvara Kuusalu valda kümne aasta eest. Tööl käib ta igapäevaselt Tallinnas.