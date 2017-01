Varsti selgub, kuidas pähklite tuumani jõuda

Reformierakond valis eelmisel nädalavahetusel uued juhid. Senine esimees Taavi Rõivas, kelle juhtimisel võideti riigikogu valimised, teatas juba vana aasta sees soovist võtta opositsiooni langemise eest vastutus ning esimehe amet maha panna. Kuna juhatuse valimised pidanuks nagunii toimuma selle aasta esimeses pooles, tehti ka see asi ühe korraga ära.

Tuleb tunnustada esimeheks valitud Hanno Pevkurit, kes lühikese, kuid intensiivse kampaania käigus sõitis läbi terve Eesti ning võitis oma otsekohese suhtlemise ja muutusi lubava programmiga erakonnakaaslaste toetuse. Samuti läks tema meeskonnal korda suruda teine kandidaat kaitseasendisse. Kristen Michal pidi võitlema minevikuvarjudega. Tema esitatud kolmest suurest väljakutsest Eestile lähikümnenditeks ei huvitunud eriti keegi.

Teatud määral toimis Reformierakonna juhi valimistel eelmisel aastal moodsaks muutunud nn Brexit-Trumpi fenomen. Neilgi valimistel said otsustavaks hääletajad, kes soovisid muutust ja tahtsid avaldada meelt väidetava nomenklatuuri vastu. Valimistulemus oli paljudele suureks üllatuseks. Nii tõdes üks raadio pühapäevases jutusaates esinenud teravakeelne kommentaator, et võib-olla on Reformierakonna „tagatoa“ mõju üle hinnatud, kui seda „tagatuba“ üldse olemas ongi.

Võit ja kahjurõõm

Reformierakonna juhtide valimistel oli kaks selget võitjat ning üks kulissidetagune kahjurõõmutseja. Esimene võitja oli igasuguse vaidluseta Hanno Pevkur. Kui kolm aastat tagasi Siim Kallase äkkloobumise järel peaministritool tühjaks jäi, tagas Taavi Rõivas oma välkkampaaniaga juhatuse liikmeid läbi helistades endale toetuse ja asus ise Stenbocki majja, ehkki president oli Hanno juba Kadriorgu kutsunud, et teda valitsuse moodustamise põhimõtete kohta küsitleda. Seekordne võit oli aga veenev ja mandaat sai tugev.

Teine veenev võitja on perekond Kallas. Nii Siim kui Kaja Kallas said juhatuse valimistel ainsatena üle tuhande hääle. Nendegi mandaat on tugev. Harjumaa inimesed on valimistel toetanud mõlemaid. Kindlasti on Harju Elu lugejatel hea meel, et Reformierakonna asutaja taas erakonna juhtimise juures tagasi on. Kaja Kallas võib aga juba järgmisel korral olla erakonna esimehe kandidaatide hulgas.

Kahjurõõmutsejaks saab aga pidada erakonnast juba mitu aastat tagasi välja arvatud Silver Meikarit, kes ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust oma endise partei siseelu kommenteerida. Tema oli see uss, kes pähklisse esimese augu näris. Nägime, et Eesti poliitikat saab mõjutada süüdistustega, mida hiljem ei tõendata, ja kui pintsaku seljast visanud Kristen Michal lõpetas laupäeval oma kõne tõdemusega, et valida tuleb Tootsi ja Kiire vahel, siis võib-olla ei pidanudki ta sellega silmas oma vastaskandidaati…

Poliitika – kujundujumine

Hanno Pevkur on lubanud uuendada erakonna programmi. Kindlasti on paljudel küsimus, kas ja kuidas Reformierakond oma liberaalsete aluspõhimõtete juurde tagasi pöördub ning kui palju saab selle kõrval säilitada laia toetusega rahvaerakonda, mis võitnud kolmed viimased parlamendivalimised.

Reformierakond on aga paarikümne aasta jooksul päris paljudel juhtudel suutnud kõigi kahtlejate küsimärgid valimistulemusega hüüumärkideks väänata.

Hanno kinnitas oma kõnes, et igal erakonnaliikmel peab olema võimalik saada volikogu liikmeks, vallavanemaks, riigikogu liikmeks või ministriks. Reaalsus on siiski, et valitavatele ametikohtadele jõuab vaid väike vähemus ja ilmselt paljud seda ei soovigi. Vaidluseta on parteil kahepoolses suhtlemises tavaliste liikmetega arenguruumi. Rohujuurte ergastamine ja tipuõitega ühiseks meeskonnaks sulatamine on väärt siht. Üheks indikaatoriks, kuidas rohujuure tasandil erakonna tegemiste vastu huvi tuntakse, on aga liikmemaksu tasumine ja sellesse on erakonnaliikmete suhtumine leige, et mitte öelda külm.

Kohalike volikogude valimised tõotavad haldusreformiga muutuvate piiride ning Tallinna senise hegemooni nõrgenemise tõttu tulla ülihuvitavad. Uue kampaania ehitamisega viivitada ei saa. Ent tasub meeles pidada: poliitika on kujundujumine, kus ühise eesmärgi nimel on mõned vee all ja vaid mõned moodustavad nende kätel seistes ilusaid figuure.

Reformierakond jääb oma kolmekümne kohaga riigikogu suurimaks jõuks ka opositsioonis. Selle jõu ühtsena hoidmine olukorras, kus kolmveerand fraktsiooniliikmetest andis toetusallkirja teisele esimehekandidaadile, on Hanno Pevkuri esimene suurem ülesanne. Alles seejärel saab sihiku seada uutele valimisvõitudele. Reformierakond on aga paarikümne aasta jooksul päris paljudel juhtudel suutnud kõigi kahtlejate küsimärgid valimistulemusega hüüumärkideks väänata ja nõnda võib minna ka seekord.