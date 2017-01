Kohustus või võimalus?

Ameerika Ühendriikide 31. president Herbert Hoover on öelnud: “Lapsed on meie peamine loodusressurss”. Ma arvan, et see lause peaks meid alanud aastal saatma ja pidevalt meeles mõlkuma, kuna alguse on saanud laste ja noorte kultuuriaasta.

Aasta alguses tehakse tihtipeale kokkuvõtteid, koostatakse aruandeid jne. Minu jaoks üks oodatumaid on alati rahvastiku toimingute talituse aruanne, kus on andmed lõppenud aasta sündide ja surmade kohta. Juba mitmendat aastat järjest saan tunda suurt rõõmu, kuna sündide arv meie maakonnas kasvab. Möödunud aastal registreeriti Harjumaal 1776 lapse sünd, mis on 96 lapse võrra rohkem kui 2015. aastal. Meil tõesti on, mille üle uhkust ja rõõmu tunda.

Siiski ei tohi unustada seda, et lastega kaasneb ka vastutus ja kohustus. Täna alles ringi roomavad lapsed kujundavad ühel päeval meie elu, mistõttu on oluline anda neile kodust kaasa väärtused ja suhtumine, mis aitab kujundada paremat homset meile kõigile. Üheks selliseks väärtuseks ja ka kodanikukohustuse täitmiseks on valimas käimine.

Ilmselt pole kellelegi enam uudiseks see, et sügisel leiavad aset järjekordsed valimised, seekord kohalike omavalitsuste omad. Need valimised toovad endaga aga kaasa mitmeid uuendusi. Lisaks sellele, et haldusreform muudab omavalitsuste piire ja toob sellega kaasa uued ja suuremad omavalitsused, saavad nendel valimistel esimest korda hääletada ka meie 16- ja 17-aastased noored.

Kuigi see võib tunduda justkui kohustusena, on tegelikult tegemist võimaluse ja ehk isegi privileegiga kaasa rääkida tuleviku Eesti kujunemisel. Ja nii tulekski seda näha – mitte tondina voodi all, vaid võimalusena kaasa rääkida oma riigi arengus, otsustusprotsessides ja poliitilistes eelistustes.

Siiski tuleb kõiki ressursse hoida ja mõistlikult kasutada. Nii nagu me tahame, et meie loodusvarad säiliksid kaua ning nende kasutus oleks ökonoomne, peame suhtuma ka noortesse kui oma loodusressurssi. Selle asemel, et neid valimistega hirmutada, tuleks neid hoopis innustada! Tänapäeva noored on palju targemad, kui me arvame, ning tihtipeale on neil olemas oma poliitilised eelistused, isegi kui nad neist ei räägi.

Paljud peavad poliitikast rääkimist tabuks, kuigi see nii ei ole. Seega kutsun üles nii koole, lapsevanemaid kui ka poliitikuid arutama avatud kaartidega tänase olukorra üle, kuulama noori ning julgustama neid langetama otsuseid meie kõigi tuleviku heaks, sest on ju teada, et kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga! Valik on meie….