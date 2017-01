Tallinna vangla esimesel eluhoonel on katus peal

Jaanuari alguseks on saanud täiskõrguse üks Tallinna vangla eluhoonetest. Mitme teise hoone vundamendid on kas valmis või on juba ehitatud ka seinu. Arestimajas ning väljasaatmiskeskuses käivad sisetööd, kogu vanglakompleks peab valmima järgmise aasta hilissuveks.

Eesti kolmas kaasaegne vanglakompleks ehk Tallinna vangla Rae vallas sai nurgakivi mullu 20. septembril. Mitme ministri ja teiste tähtsate persoonide järel esinenud Fund Ehitus OÜ juhatuse esimees Ott Kikkas ütles toona hiigelkompleksi kohta: “Rahaline maksumus on kõige suurem (üle 74 miljoni euro – A.V.). Ehitus käib korraga 26 hektaril, siia ehitatakse veidi üle 75 000 ruutmeetri pinda, paigaldatakse tuhandeid kuupmeetreid betooni ja armatuuri ning kommunikatsioone.”

Neli kuud tagasi oli ehitusel hea hoog sees. Kõige kaugemale oli toona jõutud arestimaja ehitusel, kus seinad juba kerkisid. Ka vanglakompleksi hoonete ehitus oli saanud alguse. Kõik tööd vangla krundil algasid eelmise aasta alguses.

11. jaanuaril on pilt ehitusel jätkuvalt rõõmustav. Üks meeste viiekorruseline ja ligi 13 000-ruutmeetrise pinnaga eluhoone on saanud täiskõrguse. See paistab koos kraanadega ära nii Peterburi teele kui ka pealinna ringteele. Kerkivad ka teised hooned. Arestimajas ning väljasaatmiskeskuses käivad sisetööd (vaheseinte ladumine, põrandate valamine ja tehnosüsteemide paigaldamine). Samas käivad ka vanglakompleksi pääslahoone kolme korruse montaažitöid. Näha on ka mitmete teiste hoonete vundamente.

Kahekohalised kambrid

Harju Elule teejuht olnud Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ehituse arenduse projektijuht Tarmo Mändmets ütleb, et kokku on vangla ehituse maht isegi suurem, kui ERMil Tartus. “ERM on üks suur hoone ja näeb suur välja. Aga siin on hooneid palju,” ütleb Mändmets. Kindlasti on tegemist viimaste aastakümnete Harjumaa suurima rajatisega. Lähiajal on sellest suurem vaid Rail Balticu raudteetrassi ja terminalide ehitus. Kokku töötab vangla ehitusel korraga platsil kuni 250 inimest.

Hooneid loetledes saab arenduse projektijuht arvu 14. “Siia hulka arvestame ka alajaama ja pakihoiuhoone. Samuti koertemaja ning avavangla,” ütleb ta. Tähtajad on ootamas ning kõikide hoonete karbid peavad olema kinni 2017. aasta lõpuks. Kogu kompleks antakse ehitaja poolt üle 2018. aasta augustis.

Kõige kaugemale on tänaseks jõutud meeste eluhoone ning arestimaja/väljasaatmiskeskuse ehitusel. Meestele on nähtud ette kaks viiekorruselist hoonet, naistele ehitatakse üks.

Elukorpuse koridoride ja kambrite paigutus tundub tuttav kõikvõimalikest vanglafilmidest. Keskel on läbi kahe korruse ulatuv aatrium, mille ääres asuvad kambrid. Valvurid saavad toimuvat vaadelda keskelt. “Siin on süsteem selline, et koridorid on kolmes suunas T-tähe kujuliselt läbi kahe korruse. Esimene osakond on 1.-2. ja teine 3.-4. korrusel. Kambrid on kahekohalised ja põrandaküttega,” seletab Mändmets. Hoonete keskel asuvad administratiivruumid.

Kolib Harkust Rae valda

Jalutusboksid on kausel ning osaliselt on need kaetud betoonkatusega, et jalutajatele vihm peale sajaks. Loomulikult kaetakse boksid ka võrkudega.

Samas hoone kõrval on näha, et rajatud on vundament teisele meeste eluhoonele. Samuti käivad naiste eluhoone vundamendi kaevetööd. Meeste eluhoone viiendalt korruselt paistab hästi ka pääslamaja. Peahoonel ja meeste tootmishoonel on tehtud algust montaažitöödega. Ehitust ootavad spordihoone ning toitlustus- ja õppehoone. Kogu kompleksi hakkab ümbritsema betoonaed.

Veidi eemal asuvad arestimaja ning väljasaatmiskeskus. Keskus kolib Soodevahe külla Harkust. “Hoonel on kaks korrust. Arestimajas käib juba sisetöö. Seal valatakse põrandaid ning pannakse paika kommunikatsooone,” näitab Mändmets. Arestimaja kambrid sarnased vangla elukorpuse kambritega. Väljasaatmiskeskuses ei ole aga kambreid, vaid on ruumid ning need on vanglakambritest suuremad.

Millised on edasised plaanid ehitusel? “Meeste eluhoonel nr. 2 algab kohe montaaž. Naistehoonel on vundamendi ehitus. Käib peahoonel ja meeste tootmishoone montaaž. Nulltsükkel on seal valmis,” ütleb Mändmets.

TEAVE: Hiiglaslik Tallinna vangla

• RKAS ja Fund Ehitus OÜ sõlmisid 2015. aasta novembris uue Tallinna vangla ehituse peatöövõtulepingu summas 73,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekti koostasid arhitekt Indrek Saarepera ja AS Amhold.

• Hooned ehitatakse kambertüüpi vanglana. Lisaks rajatakse vangla põhipiirdest väljapoole arestimaja ja kinnipidamiskeskus.

• Eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdimõistetud ja vahistatud isikute jaoks. Vanglasse on kavandatud kokku 1208 statsionaarset kohta.

• Otsus vangla ehitamiseks Soodevahe külla langetati aastal 2010. Varem kaaluti kompleksi rajamist ka Maardusse ning Rummu asulasse.