Keila vallavanem: tahame ikkagi Lääne-Harju valda

Novembri lõpus hääletas Keila vallavolikogu selle poolt, et soovib ühineda kolmest vallast ja Paldiski linnast tekkiva Lääne-Harju vallaga. Padise ja Vasalemma loobusid, Paldiski oli ühinemisega nõus. 28. detsembril aga otsustas Keila vallavolikogu erakorraline istung hääletega 10:2, et ka Paldiskiga ei soovita liituda.

Miks just sellisele otsusele jõuti ja mis saab edasi, sellest rääkis Harju Elule Keila vallavanem Jaan Alver.

Novembri lõpus oli volikogu ühinemise poolt. Kuidas tuli kiire muutus?

Volikogu oma otsusega ei ole meelt muutnud. Novembri lõpus heaks kiidetud nelja omavalitsuse ühinemisotsus on siiani kehtiv ning seda pole tühistatud. Volikogul oli veel jäänud vastu võtta otsus haldusterritooriumi muutmise kohta. Kuid selle aja peale selgus, et ühineda oli vaid Paldiski linnaga. See oli esialgsest ühinemisalgatusest erinev ning sellepärast otsustaski Keila vallavolikogu mitte ühineda vaid ühe omavalitsusega.

Kui oleksid ühinemisega nõustunud ka Padise ja Vasalemma, kas siis andnuks ka Keila vald jah-sõna?

Keila vallavolikogu haldusreformi komisjoni arutelul oldi edaspidiste sammude suhtes ühel meelel. Seisame jätkuvalt uue loodava omavalitsusega – Lääne-Harjuga – ühinemise poolt, kus nähakse Padise, Vasalemma ja Keila valda ning Paldiski linna.

Millised olid Paldiski nõudmised pärast 21. novembri otsust ühineda Keila vallaga?

Paldiski linnavolikogu leidis 21. detsembril, et Keila valla ja Paldiski linna ühinemise korral peaks vallavalitsus tegutsema uue omavalitsuse territooriumil, mis on ka igati loogiline. Sellisele soovile ei ole midagi etteheita. Mingeid nõudmisi Paldiski linnavolikogu otsuses küll ei paista olevat.

Kas kogu läbirääkimisprotsess on nüüd kasutu? Mis saab edasi?

Vastupidi – läbirääkimiste protsess oli väga vajalik. Eeldatavalt teeb valitsus aasta esimestel kuudel ettepaneku siiski vabatahtlikku ühinemist kaaluda täpselt samadele omavalitsustele, kes Lääne-Harju valla moodustamiseks läbirääkimisi pidasid.

Kas Keila vald sundliidetakse naabritega või saadakse ikkagi 5000 elanikku täis?

Keila valla elanike registris oli 1. jaanuari seisuga 4911 inimest. Tegu on kasvava vallaga ja seda kinnitab ka statistika – viimased kaks aastat on registreeritud elanike arv pidevalt kasvanud. Näiteks 2016. aastal lisandus 133 inimest. Sundliitmise kohta on hetkel raske midagi kosta.

Mida nüüd öelda Paldiskile, kes oli nõus Keila vallaga ühinema? Nad jäävad ju samuti üksi ja ilmselt sundliidetakse.

Nagu eespool juba mainisin on iga omavalitsuse volikogu oma otsustes vaba ning neil on õigus otsustada, nagu nad õigeks peavad. Kui aga vaadata Paldiski linnavolikogu ja Keila vallavolikogu otsuseid, siis need mõlemad on Vasalemma, Padise, Keila valla ja Paldiski linna ühinemislepingu heaks kiitnud. See on hea märk edaspidiseks valitsuse tasandil.