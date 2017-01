Pandimajja tuuakse nii kuldkette kui rattaid

Mežola pandimaja Keilas Haapsalu maanteel jääb esmapilgul märkamatuks. Pandimajas on siiski kraami omajagu, taustaks toojate rahahäda. Kui omanik panti ei lunasta, läheb ese müüki.

Pandimajja jõudmiseks tuleb paekivist maja trepist üles kõndida ning vasakule pöörata. Pandimaja koosneb kahest väheldasest toast, millest üks on leti ja klaasiga poolitatud.

Leti taga istuv Natalja (43) on pandimajas töötanud kolm aastat. Kui tihti pandimaja külastatakse? “Võib-olla mõni päev keegi ei tule, aga teisel päeval tuleb kümme inimest,” räägib ta. Umbes pool klientidest on korduvkülastajaid.

Trellpuurid ja ketassaed

Naise selja taga hakkavad silma arvukad Boschi ja Makita tööriistad. Trellpuuri hinnaks on märgitud 40 eurot, ketassael 25. “Need on panditud asjad, mida kliendid ei ole välja ostnud. Siis me müüme,” selgitab Natalja.

Tööriistade kõrval äratavad tähelepanu sülearvutid hinnaga 100, 80 ja 70 eurot. Neid toovad nii noored kui vanad. Sülearvutite ees seisab 65-eurone jalgratas.

Noored tähendab vanust alatest 18st, sest alaealisi ei tohi pandimaja teenindada. Keskmine pandimaja klient on 30-60-aastane.

Klaasvitriinis otse pandimaja leti kohal seisavad kommunikatsioonivahendid. Täiesti kobe Lenovo I-pad maksab 49 eurot. Fotoaparaat Olympuse saab ostja soovi korral 45 euroga, Canoni videokaamera 40ga.

Pandimajja toodud esemetest 80 protsenti on korralikud. Ülejäänud viiendikku tuleb Natalja sõnul parandada, kui need pikemaks ajaks pandimajja jäävad.

Pandimaja rahata ei jää

Kui suur on aga pandimaja tulu? Natalja seletab, et mobiiltelefoni Samsung Galaxy omanik sai pandimajalt 20 eurot. Nädala või kaks kestva hoidmislepingu puhul tuleb omanikul selle eest tagasi maksta 22 eurot, kuuajase lepingu puhul 23. Kui omanik telefoni välja ei lunasta, paneb pandimaja selle 30 euroga müüki ja teenib nõnda vahelt 10 eurot.

Tavaliselt oodatakse müügiga siiski pisut üle lepingu tähtaja. “Kui inimene ei tule ja lepingu tähtaeg on juba kümme päeva üle, siis paneme eseme müüki,” ütleb Natalja.

Kui pandimaja eseme müüki paneb, võidakse see ära osta juba samal päeval. “Võib-olla kuu aega seisab ja kauem,” tunnistab Natalja samas, et sugugi mitte alati ei lähe müük libedalt ja ladusalt.

Müüki läheb pandimaja esemetest pisut alla poole. Ülejäänutele tulevad omanikud siiski järele. Natalja sõnul kliendid pisaraid ei vala. Protesteerijaid olevat 1-2 protsenti klientidest. “Tavaliselt on nad rahulikud,” väidab Natalja.

Oma elu pärast Natalja ei karda. “Siin on valvekaamerad,” ütleb ta oma tööruumi kohta. Igapäevaselt sõidab ta Keilasse tööle Tallinnast. Kas ta ka tulevikus pandimajas töötab, ei ole naine siiski kindel.

Mis on olnud kalleim pandimajja toodud ese? “See oli tuhandeeurone kuldkett,” meenutab Natalja. Üheainsa euro väärseks hinnati aga hõbesõrmus. “25 senti maksab üks selle gramm,” ütleb ta.