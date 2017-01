Hea harjumaalane – head uut aastat! Täna on selle soovimine veel lubatud ning seda võimalust ei saa ometi kasutamata jätta. Kuigi alguse on saanud uus ja kindlasti palju huvitavat toov aasta, tahaksin korraks tagasi põrgata 2016. aasta juurde.

Aasta eelviimasel päeval pidasime Rahvusooperis Estonia oma traditsioonilist Harjumaa Balli, kus igal aastal annan üle Harjumaa teenetemärgid ning kõrgeima maakondliku kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl. Teenetemärke on välja antud aastast 1996 ning sel korral saime teenetemärgi kavaleride nimistusse lisada veel viie inimese nimed. 2016. aastal pälvisid Harju maakonna teenetemärgi Laitse rallipargi looja ning autospordi ja liikluskoolituste toetaja Üllar Suvemaa, päästeameti põhja päästekeskuse juht Priit Laos, mõisakultuuri ja kogukonna arendaja Harjumaal Karl Andreas Storaasli-Vonramm, Harjumaa kultuurijuht ning maavalitsuse kultuurinõunik Riin Kivinurm ning politsei- ja piirivalveameti põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani. Kõik nad on oma tööga andnud suure panuse Harjumaa arengusse. Aitäh teile selle eest!

Kultuurielu edendajate tunnustamise traditsioon sai alguse aga 2006. aastal. Koos Eesti Kultuurkapitali ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga tunnustasime sel aastal kõrgeima maakondliku kultuuripreemiaga muusikaõpetajat ja Kehra Kunstide Kooli õpetajat Ülle Rauda. Alati on rõõm tunnustada neid, kes aitavad kaasa meie noorte ja laste arengule ning teevad seda südamega.

Sellised üritused ja tunnustamised on hetked, mil mõistan, kui tore on olla maavanem sellisele maakonnale, kus inimesed tahavad teha, teevad ja ei küsi tihtipeale selle eest midagi. Nad teevad asju selleks, et muuta elu enda ümber paremaks. Nende tunnustamine, ükskõik millisel viisil, on vähim mida teha saab. Selleks, et mõista tervikpilti, lisan, et eelmisel aastal jagasime tunnustusi kokku 48! Sinna alla kuuluvad eelpool mainitud aastalõpu tunnustatavad, haridus- ja sotsiaaltöötajate tunnustamine, kauni kodu ja turvalise kooli valimine, aukodaniku nimetamine jne. Lisaks veel meie tublid medaliga lõpetajad, keda sel aastal oli kokku 34. Kas pole mitte rõõm sellises maakonnas elada, kus meil on nii palju, mille üle uhke olla?

Hea harjumaalane – ma loodan, et ka sina saad eelmisele aastale tagasi vaadates tunda uhkust ja rõõmu tehtu üle. Samuti loodan, et said siit indu ja jõudu, et täiskäigul edasi minna ning oma unistused teoks teha.

Ma soovin teile kõigile head alanud laste ja noorte kultuuriaastat, lennukaid mõtteid, kordaminekuid, õnnestumisi, rõõmu ja õnne igasse päeva!