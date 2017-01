Intervjuu: Taavi Rõivas toetab esimehe valimisel Michali

Te saite 2015. aastal valimisringkonnas Harju- ja Raplamaa 15 881 häält. Kuivõrd oluline on Teie kui poliitiku jaoks valijate usaldus?

Taavi Rõivas: Poliitikas ei ole objektiivsemat ja õiglasemat mõõdupuud kui valijate antud hääled, inimeste toetust ja usaldust on võimatu üle tähtsustada. Olen südamest tänulik neile 15 881 inimesele, kes mind toetasid ja loomulikult ka kõigile enam kui 158 000le, kes andsid oma hääle minu juhitud erakonnale. Valimisvõit võimaldas meil suurendada kaitsekulusid, langetada tööjõumakse, luua 300-eurone 3. lapse toetus ja palju muud. Inimeste suur toetus paneb ka vastutuse teha oma tööd Eesti nimel kire ja pühendumusega.

Eelmise aasta 9. novembril umbusaldati Teid aga riigikogus peaministrina. Kas Te tunnete, et Teid reedeti?

Tuleb tunnistada, et me tõesti ei osanud seda oodata, et IRL vabatahtlikult parempoolse selgrooga valitsuse vasakpoolse vastu vahetaks ning erakonna auesimehe Mart Laari soovituse vastaselt Ühtse Venemaa koostööleppele vaatamata Keskerakonna valitsusse tooks. See oli sedavõrd suur kannapööre, et ei Reformierakond ega Eesti avalikkus ei osanud seda ette näha. Loomulikult pakkus pikalt opositsioonis olnud Keskerakond ka Reformierakonnale võimalust ühiselt valitsus teha, aga me ütlesime selgelt välja – meie punased jooned on lepe Kremliga ning Keskerakonna suhtumine korruptsiooni. Minu jaoks kehtivad need põhimõtted sama kindlalt siiani. Eesti julgeolekut puudutavates küsimustes järeleandmisi teha ei tohi ning korruptsiooni saab olla vaid üks aktsepteeritav suhtumine – hukkamõist.

Andsin oma hääle Kristenile, sest usun, et tema on opositsioonis töö korraldamisel ja erakonna uuesti valitsusse viimisel efektiivsem juht.

Mõõnale järgneb tõus. 5. detsembril valiti Teid riigikogu asespiikriks. Kui palju koormust see lisas Teie igapäevatööle?

Töö riigikogu juhatuses on märksa enam kui vaid istungi juhatamine. Tuleb seista nii riigikogu maine eest kui otsustada parlamendi töökorralduslikke küsimusi. Olen nüüd oma päevade planeerimisel märksa vabam kui peaministrina ning saan teha väga palju selliseid asju, mida tõeliselt naudin – nagu näiteks esinemised ja debatid julgeolekuteemadel, e-riigi sõnumi levitamine või Eesti ettevõtetele uste avamine välismaal. Samuti on plaanis palju mööda Eestit ringi sõita ning võimalikult paljude inimestega otse suhelda. Olen veendunud, et 2019. aastal toetab Eesti inimeste enamus taas parempoolset poliitikat.

7. jaanuaril valib Reformierakond uue esimehe. Kas esimehe koha loovutamine oli Teie enda algatus või soovisid seda erakonnakaaslased?

See oli puhtalt minu isiklik otsus. Väga palju on neid erakonnakaaslasi, kes on veennud mind jätkama, aga olen seda meelt, et elus tuleb kõike teha sajaprotsendiliselt ning vahepeal on õige teha ka veidi pikemaid pause. Olen teinud seda tööd nii peaministri kui erakonna esimehena südamega ning nautinud iga hetke.

Loomulikult pakkus pikalt opositsioonis olnud Keskerakond ka Reformierakonnale võimalust ühiselt valitsus teha, aga me ütlesime selgelt välja – meie punased jooned on lepe Kremliga ning Keskerakonna suhtumine korruptsiooni

Reformierakonna juhtiks kandideerivad Hanno Pevkur ja Kristen Michal. Millised on Teie hinnangul Pevkuri tugevad ja nõrgad küljed? Kuidas Te iseloomustaksite Michali plusse ning miinuseid?

Olen mõlema mehega lähedalt koos töötanud väga pikka aega. Ka praegu on Hanno erakonna aseesimees ja Kristen volikogu juht ehk esimehe lähimate nõuandjate hulgas. Kui otsida Kristeni ja Hanno erinevusi, siis Kristen on kindlasti konkreetsem ja Hanno diplomaatilisem. Mõlemad on kiire mõtlemisega, mis on poliitikas väga oluline. Andsin oma hääle Kristenile, sest usun, et tema on opositsioonis töö korraldamisel ja erakonna uuesti valitsusse viimisel efektiivsem juht. Kui erakonna liikmete enamus valib esimeheks Hanno, siis olen loomulikult valmis ka talle nii nõu kui jõuga toeks olema. Erakond ootab uuelt juhilt ei rohkem ega vähem kui võitu nii kohalikel kui parlamendivalimistel.

Teie peres sirgub juba 7-aastane tütar Miina Rihanna. 29. detsembril saite ka poja isaks. Mis lapsele nimeks pannakse?

Poeg sai nime minu isapoolse vanavanaisa järgi, kes oli vabariigi ajal edukas ettevõtja ja suur Eesti patrioot – Herman Rõivas.

Kuidas edeneb kodumaja remont Nõmmel? Millal on kavas sinna lõplikult sisse kolida?

Ajaloolise hoone renoveerimine on sedavõrd suur ettevõtmine, et aega tuleb varuda ikka mitu aastat. Praegu oleme alles renoveerimisprojekti koostamise faasis, soov on maja selliselt korda teha, et võimalikult palju ajastutruud originaali säiliks. Kuna enne ehitamiseni jõudmist on projekti vaja kooskõlastada ning kõiksugu lubasid saada, siis ei ole me julgenud ehituse lõpptähtaega planeerida.