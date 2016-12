Viimsis avatakse jaanuaris mäesuusapark

Juba järgmisel kuul saavad kõik Harjumaa ja Tallinna mäesuusatamishuvilised seada sammud Viimsisse, kus vähegi soodsate ilmadega avab uksed Viimsi Mäepark. Viimsi keskuse lähedal Lubja mäel asuvas mäesuusapargis saab mäest alla lasta nii suuskade kui lumelauaga, plaanis on avada trikipark.

Mäepargi teostuse taga on Kuutsemäe ja Väike-Munamäe suusakeskusi käitav Äärmusliku Spordi AS. Ettevõtte juhatuse esimehe Priit Tammemäe sõnul sündis idee aruteludes Viimsi vallaga juba mõnda aega tagasi ning nüüdseks ollakse jõudnud sinnamaani, et keskus avada.

Mäepargi tegevjuht Mats-Kaarel Ruus kinnitas Tammemäe sõnu ja ütles, et avamine on plaanitud jaanuari, kuid täpsemad kuupäevad sõltuvad ilmast. „Korralikku kunstlund saab tootma hakata alates miinus viiest kraadist, ja kui kahel järjestikusel päeval on temperatuur miinus kümme, siis on nõlv võimalik avada 48 tunniga,“ selgitas ta.

Töötab läbi aasta

Idee rajada Lubja mäele vabaajakeskus on pärit Viimsi vallalt, kes soovis koostöös erasektoriga ehitada välja laskumisnõlva ning arendada maa-ala spordi ja vaba aja veetmise kompleksiks. Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul kuulutati ehitushange välja tänavu juulikuus ning selle võitis Äärmusliku Spordi AS, mida abivallavanem nimetab Eesti vanimaks ja suurimaks mäesuusakeskuste haldamisega tegelevaks ettevõtteks.

Lepingu järgi peab ettevõte ehitama Lubja mäele ja maa-alale murdmaa- ning mäesuusarajad, lisaks vajamineva taristu (valgustus, kunstlume tootmise tehnika, suusaliftid jne). „Lubja suusamäele rajatakse valgustusega kaasaegne suusamägi, kelgumägi, tuubipark, lumepark lumelauduritele ja freestyle suusatajate ala,“ kirjeldas Trei. „Samuti on plaanis käivitada suusa- ja lumelauakool.“

Vald rajas omalt poolt avaliku parkla ning tiigi, mis varustavad lumekahureid kunstlume tootmiseks. Lubja mäe tasuta kasutusõigus anti Äärmusliku Spordi ASile 15 aastaks.

Mäekeskus hakkab plaanide järgi töötama ka suvel, mil võetakse kasutusele ratastel kelgud või kardid ja mägiautod. Lisatakse ka köiel laskumine ehk sky dive, eraldi atraktsioonid rajatakse ka lastele.

Kasulik koostöö

Mats-Kaarel Ruusi sõnul on mudel, kus omavalitsus ja erakapital koos tegutsevad, laialt levinud tuntud suusakeskustes üle maailma. „Just sellise koostööga saavutatakse parim võimalik tulemus, kuhu eraldi tegutsedes pole võimalik jõuda,“ kinnitas ta.

Ruusi sõnul võib idee mäekeskusest Viimsis tunduda külla algselt kummaline, kuid tegelikult on sealkandis mäesuusatamisega ja lausa suusahüpetega tegeldud juba nõukogude ajal. Tema hinnangul on tingimused Lubja mäe näol suurepärased. „250-meetrine nõlv ja 36-meetrine kõrguste vahe sobib parajalt hästi nii algajatele kui edasijõudnutele,“ rääkis ta. „Selliste näitajatega nõlv on Tallinna piirkonnas unikaalne.“

Kui palju hakkab maksma mäekeskuse külastamine, Ruus veel täpselt öelda ei oska. „Täpsed hinnad on veel paikapanemisel, plaan on rajada ühine piletisüsteem Viimsi Mäepargi ning Kuutsemäe ja Munaka mäeskeskuste vahel,“ ütles ta.

JAN TREI

Viimsi abivallavanem

Lubja vabaajakeskuse loomine on suur lisandväärtus vallale. Viimsi vallas elab ligikaudu 20 000 elanikku, kellest valdav enamus on noored ja aktiivsed inimesed.

Meil on olemas väga head sisetingimused sportimise jaoks, kuid puudu on vabas õhus sportimise taristust. Viimsist on puudu läbi aasta hooajale kohast tegevust pakkuv vaba-aja veetmise keskus ning praktiliselt ei eksisteeri võimalust suusa-, lumelaua-ja muu talispordi harrastamiseks.

Lubja looduslikul nõlval on kõik eeldused selleks olemas. Lubja suusanõlv on pea 250 meetri pikkune ja 36 meetrise kõrguste vahega mägi, mis ei jää oluliselt alla Lõuna-Eesti mägedele.