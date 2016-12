Tulnukas Aga Mina õpetab lapsi

Talvisel pööripäeval andsid MTÜ Aga Mina ja Møller Auto poolesajale lasteaiale üle põrandamängud. Harju maakonnast said ohutuse õppevahendid kuus lasteaeda, kelle mudilased saavad nüüdsest õppida enda ja kaaslaste turvalisust.

Mängud on nüüdsest komisjoni otsusega Pikavere lasteaed-algkoolis, Aegviidu ja Klooga lasteaias, Laulasmaa kooli lasteaias ning Paldiski Naerulinnus. Facebooki mängu võitjatest lisandus Kiili lasteaed. Komisjoni kuulusid MTÜ Aga Mina, Møller Auto, pääste- ja maanteeameti, Reach for Change’i, politsei- ja piirivalveameti, Harju maavalitsuse ja JCDecaux Eesti OÜ esindajad.

“Kogu konkursi viisime ellu tänu Mølleri toetusele. Kandideerisime nende poolt välja kuulutatud sotsiaalprojektide konkursil ja osutusime valituks. Firma finantseeris ka mängude soetamist. Kogu projekt maksis 14 340 eurot,” ütles MTÜ Aga Mina juhatuse liige Getter Toome.

“Aga Mina” loova põrandamängu eesmärk on mängu kaudu suurendada väikelaste teadmisi. Et nad väldiksid vigastuste tekkimist kodus, õues ja looduses,” lisas ta.

Väga oodatud mäng

Mängus osalejatele ei saa võimalikke vigastuste tekkimisega seotud tegemisi keelata. Toome sõnul õpetatakse neid ohtusid märkama ja teadvustama. Samuti tutvustatakse mudilastele võimalusi vältida ohuolukordi.

Mängu sai ka Paldiski lasteaed Naerulind. Lasteaia õppealajuhataja ja liikumisõpetaja Kristi Viik ütles, et on juba komplektiga tutvunud ja seda uurinud. “Suurepärane ja vajalik mäng igasse lasteaeda,” kiitis ta.

„Aga Mina“ põrandamäng on Viigi sõnul õppevahend, mis aitab õpetajatel läbi viia vigastuste ennetusteemalisi vestlusringe. Mängu sihtgrupp on väikelapsed vanuses 3-7 eluaastat. See koosneb kahest lauast. Üks on teemal “Kodu ja vaba aeg” ning teine “Liikluskeskkond”.

Tulnukas seikleb

Lisaks on komplektis küsimustest koosnevad kaardid. “Põhitegelane on pehme mänguasi ehk tegelaskuju, Aga Mina on tulnukas, kes sattus planeedile Maa, kuna tema kodu planeedil oli maavärin. Aga Minal puuduvad teadmised ohtudest Maal ja lapsed saavad teda õpetada, ” kirjeldas Viik.

Õpetuse kaudu saab suurendada väikelaste teadmisi. Läbi mängitakse vigastuste tekkimine kodus, mänguväljakutel, rannas, matkal ja liikluses. Mängus osalejad saavad omandada teadmisi põletuste, mürgistuste, kukkumiste, liiklus-, tule-, vee-, raudteeohutuse ning muude vigastuste ärahoidmiseks “Ka lapsed on tutvused mänguga juba teinud ja ootavad põnevusega uusi kohtumisi tulnukaga Aga Mina,”rõõmustas Viik.

KRISTI VIIK

Paldiski lasteaed Naerulind õppealajuhataja

Lasteaed asub Pakri poolsaarel. Meie lasteaed on nagu Paldiski pankrannik: tasakaalukalt tasapinnaline, huvitavalt mitmekihiline. Erinevatest rahvustest, erinevaid keeli kõnelevad lapsed, lapsevanemad ja õpetajad üksteist toetamas ja täiendamas.

Koolieelse lasteasutusena võime öelda, et laps õpib läbi mängu. Ta omandab täiskasvanute toel eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja vilumusi. Seega leiame, et just “Aga Mina” loov põrandamäng tugevdaks turvatunnet, turvalisust ning ühtsustunnet ka siinkandis ja annaks julgust keelebarjäärist ülesaamisel.