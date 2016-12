Maakonna teenetemärgi pälvib viis inimest

Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustab traditsioonilisel Harjumaa aastalõpu ballil maakonna teenetemärgiga viite inimest. Lisaks teenetemärkidele antakse ballil üle ka maakonna kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl 2016.

Harjumaa teenetemärgi pälvivad sel aastal Üllar Suvemaa pühendunud panuse eest Laitse Rally Parki loomisse, autospordi ja liikluskoolituste toetamisse ning kogukonna edendamisse; Kristian Jaani tunnustusvääriva panuse eest Harju maakonna turvalisuse arendamisse ning koordineerimisse; Riin Kivinurm Harju maakonna kultuurielu edendamise eest; Priit Laos panuse eest turvalise ja ohutu elukeskkonna loomisse; Karl Andreas Storaasli-Vonramm mõisakultuuri ja kogukonna arendamise eest.

Üllar Suvemaale teade teenetemärgist suure üllatusena ei tulnud. “Olen kursis, et saan teenetemärgi. Külajutud on rääkinud,” ütles ta. Suvemaad tuntakse kui Laitse rallipargi arendajat ning Kernu vallavolikogu liiget. “Rallipark on vast üks asi küll, mille eest teenetemärk anti. Aga eks neid on teisigi,” lisas ta.

Kas spordi- ja vabaajakompleks ka edasi areneb? “Tahaks loota. Mõtteid igal juhul on,” lubas Suvemaa.

Ballil antakse üle ka maakondlik kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl 2016, mille pälvib Ülle Raud, kes on üks Harjumaa silmapaistvamaid ja armastatumaid kultuuritegijaid.

Harju maakonna teenetemärke jagatakse alates 1996. aastast ning maakonna teenetemärgi on koos selle aasta tunnustatavatega kokku pälvinud 78 isikut.

Tänavu sõlmitakse juba 26. korda koostööleping Rahvusooperiga Estonia.