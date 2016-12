Guido Trees on aasta spordielu edendaja

Maakondade spordiliite ühendav spordiliit Jõud tunnustas 11. detsembril ERMis enda teenekaid ja aktiivseid. 70. sünnipäeva pidulikul õhtul pärjati ka harjulasi. Aasta noortetreener on Ester Legonkov, kohaliku spordielu edendaja GuidoTrees ning piirkondlik sündmus on Kuusalu maastikuratta maraton.

Nädalapäevad hiljem vestles Raasiku vallas elav ning elektrinsenerina töötav Guido Trees Harju Eluga. “Elutöö selle tiitliga päris tehtud veel ei ole. Olen oma tegemistega päris keskel. Sporti saan teha ning korraldada jõuan,” ütleb ta. Lisab juurde, et viimased aastad on ta pühendunud rohkem koroonale. Orienteeruda ei saa mees enam tervise pärast. “Aga koroonat saab harrastada kõrges easki. Vahemikus 70-80 on tegevmängijaid, alaliidu presidentki on soliidses eas,” ütleb liidu juhatusse kuuluv Trees.

Kellele oleks värskelt Harju kohaliku spordielu edendaja tiitli saanu ise tunnustuse andnud? “Tublisid inimesi on palju. Näiteks Harjumaa Spordiliidu esimees Jüri Paavel. Või tunnustusi saanud Jaanus Väljamäe, Kaljo Põldaru või Kaupo Kütt,” pakub Trees välja.

Korter peibutas Arukülla

Spordi juurde jõudis Türil sündinud ning kasvanud mees varakult. “Olümpiaraamatud olid juba lapsena läbi loetud. Koolis tegelesin kogu aeg spordiga. Toona oli Türi jalgpallivõistkond Eesti esiliigas ning mitmed selle liikmed elasid minuga ühes majas,” meenutab Trees.

Õhtuti mängis ta koos suurematega õues jalgpalli, keskooli lõpuklassis oli juba ise võistkonnas varumees. Lisaks mängis Trees malet. Türi ja Paide olid toona väga sportlikud, mõlemas linnas harrastati veel 1970ndatel motopalligi.

Pärast Tallinna Polütehnilisse Instituuti astumist harrastused muutusid. Tudeng Trees leidis orienteerumise. “Türi mees Maldon Ots oli grupivend ning kuulus Eesti koondisse. Tema oli siis suur eeskuju,” räägib Trees.

Kõrgkooli lõpetamise järel sattus mees praegusesse Raasiku valda. Juhus viis teda kokku toonase Aruküla kolhoosi peaenergeetikuga, kes kutsus noort inseneri tööle. “TPI pakutavad kohad oli sellised, kus ei antud korterit. Aga Aruküla pakkus elamist ja sai Peningile korteri. Tänaseni elan lähikonnas,” ütleb Trees.

Kui majandi spordimetoodik asus tööle Pikavere kooli juhina, siis jagati tema tegevus kahe mehe vahel. Treesile jäid korraldada kergejõustik, orienteerumine ning koroona. 70ndate lõppu ning 80ndatesse jääb paikkonna spordi tõusuaeg. Aruküla kolhoosi orienteerujad olid Jüriöö jooksus 200 võistkonna hulgas esisajas, medaleid võideti rajooni võistlustelt. Males ja kabes olid tuntud tegijad. “Nõukogude Liidu kirikabe meister Vello Luht elas Arukülas,” ütleb Trees.

Sporti viitsitakse teha

Erinevalt paljudest paikadest, kus koos vabariigi tuleku ja majandite lõpuga hääbus ka spordielu, Raasikul ning eriti Arukülas seda õnneks pole. Peningi spordisaali pärast ühistu lõppu küll enam ei kasutata, kuid Arukülas on korralik saal. “Seal on väravpall, võrkpall ja loomulikult koroona. 18. detsembrilgi pidasime võistlusi,” rõõmustab Trees. Kiidab, et Aruküla on koroonamängijatele üks parimat paiku Eestis. “Soe saal, hea valgus ja laudu mahub palju. Enne olime rahvamajas, aga seal läks juba kitsaks,” selgitab mees.

Ilmselt ei tule enam iialgi tagasi ajad, kus Pärnu Kaluri hallis oli üleval üle saja koroonalaua. Praegu peab rõõmustama, kui võistlustel mängitakse 20-30 laual. “Saugal on vast 20 lauda, Aruküla võistlustel 30. Lool toimuvad aastast 1971 Jaak Kaldaru võistlused. Sealgi on üle 30 laua,” loetleb Guido Trees.

Loomulikult on Arukülas terviserajad, mida hooldab Vello Teder. Samuti harrastatakse motosporti, korraldatakse krosse ning endurovõistlusi.

Kas nooremad viitsivad ennast liigutada? Või hakkab nutitelefon ja virtuaalmaailm harrastusi tapma? “Eks see on ikka nuhtlus ja tähelepanu kõrvaletõmbaja. Aga nooremaid õnneks ikka tuleb. Orienteerumist tahavad nooremad teha,” ütleb Tress.

Koroonas on pilt veidi kurvem. Varem oli võistlustele sõita soovijaid rohkelt ning kõik ei mahtunudki üheksakohalisse väikebussi ära. Nüüd kipub võistlejaid vähemaks jääma.