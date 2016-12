Ilusat jõuluaega!

Lubage ma alustan seekord ühe mõttega, mis kannab endas rohkemat, kui esmapilgul paistab: “Ainult südamega võib õigesti näha, kõige tähtsam on silmale nähtamatu”. Ma arvan, et see Antoine de Saint-Exupéry tsitaat on parim iseloomustamaks jõulude tegelikku tähendust.

Saabuvad pühad on andmise, andestamise, unustamise ning armastamise aeg. Paratamatult sammume me 2016. aasta lõpule aina lähemale ning seisame peagi valiku ees, kas minna edasi, kandes endas viha, kurjust ja ebameeldivust, või valime andestamise ja unustamise tee.

Jah, loomulikult tuleb meie kõigi elus ette hetki, kus lained löövad üle pea, kellegi tehtu on meile täiesti vastuvõetamatu või satume olema valel ajal vales kohas ning saame enda kaela miskit, mis ei pruugi meiega niivõrd seotudki olla. Siiski ei tohiks lasta väikestel takistustel saada määravaks. Meil kõigil on elus nii palju, mille üle uhke ja õnnelik olla. Mina olen uhke nii selle üle, et saan olla selle suurepärase Harjumaa maavanem, kui ka selle üle, et saan olla väikestele jõmpsikatele vanaemaks – mis võiks olla parem, kui neilt tulev siiras ja soe armastus. Ma usun, et paljud teist saavad minuga samastuda – kõik materiaalne kaotab selle kõrval igasuguse tähenduse ja väärtuse.

Lisaks sellele on jõulud aeg pere jaoks. Unustame korraks kõik selle, mis toimub ümberringi ning keskendume oma perele! Kahjuks on nii, et me ei tea kunagi, mis võib juhtuda ning tihtipeale unustame ära need, kes seisvad meile kõige lähemal. Jõulud on aeg, mil kord aastas aeg täiesti maha võtta ning keskenduda just neile, et pärast ei peaks kahetsusega tõdema, et juba on liiga hilja…

Minnes algusesse tagasi, siis nagu juba Antoine de Saint-Exupéry ütles, et kõige tähtsam on silmale nähtamatu, siis soovin, et teie jõulud ning uus aasta oleks täis õnne, rõõmu, armastust, kordaminekuid ning helgeid hetki!

Hea harjumaalane! Soovin sulle ilusat, sooja ning meeleolukat jõuluaega, täis unistuste ja soovide täitumist, meeleolukaid õhtuid ning kvaliteetaega koos pere ja lähedastega. Loodan, et su pea on alati püsti, täis positiivsust ning headust!