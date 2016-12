Aita leida aasta bussijuht

Bussijuhtidega on palju ütlemist olnud. Küll asja pärast, küll põhjuseta. Kiidetud on selle raske ameti pidajaid harva. Nüüd otsustas Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutada konkursi aasta bussijuhi leidmiseks.

Avaldame konkursi juhendi:

“Hea bussijuht!

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkurssi „Harjumaa bussijuht 2016“. Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest.

Oma töökohustusi hästi täitev bussijuht on sõbralik ja abivalmis. Tagab sõitjatele korrektse sõiduõiguse müümise või valideerimise, vajadusel juhendamise. Liikluses on ta tähelepanelik, sõites sujuvalt ja ohutult.

Bussijuhid on inimesed, kellega puutume kokku hommikuti, tööle ja kooli minnes, olles veel unised ning sealt tagasi tulles, olles väsinud päevatoimetustest. Tervitused ja suhtlus bussijuhiga võib määrata meie päeva meeleolu. Istudes bussi usaldame oma elu ja tervise inimese kätte, keda me ei tunnegi. Vahel tunneme end seal nii turvaliselt, et pikendame oma ööund veel mõne minuti võrra, ometi ei lähe me bussijuhti selle eest tänama. Kuid miks mitte? Kui sul on olnud meeldiv kogemus bussijuhiga ja sa sooviksid teda tema professionaalsuse või heatahtlikuse eest esile tõsta, siis anna meile teada!

Kui soovid esile tõsta mõnda bussijuhti, siis täida meie koduleheküljel (www.harjuytk.ee) olev vorm ja edasta meile hiljemalt 25. jaanuariks 2017 e-posti teel info@harjuytk.ee.

Vaatame kõik meile laekunud kiitused läbi ning koostöös Harju maavalitsusega tunnustatakse valitud bussijuhte maavanema poolt vabariigi aastapäeval.”

Avalikkuse pilgu all

Toimetus palus kommenteerida konkurssi Samat AS transpordikorraldajal Valdur Kuusklal: „Samat As teenindab reisijaid Keila, Kiisa, Saku, Kiili ja Kose suuna liinidel. Meie firmas on ametis 83 bussijuhti, valdav enamik neist ausad ja tublid. Paraku jääb meediast ja erinevate kogukondade Facebookides kirjutatust mulje, nagu oleks tegu petturite ja alkohoolikute seltskonnaga. Bussijuhi amet on tõesti selline, kus ollakse kogu aeg avalikkuse pilgu all, suheldakse päevas kümnete kui mitte sadade inimestega, vastutades samas nende heaolu ja tarvise eest. Kui midagi läheb viltu, siis saab see karmi kriitika osaliseks. Seda aga, et need inimesed iga päev oma tööd korarlikult ja vastutustunedga teevad, märgatakse harva. Veel harvem tänatakse või kirjutatakse avalikult. Selle pärast on väga tänuväärne, et selline konkurss korraldati.

Meie esitame kindlasti oma parimad bussijuhid konkursile.“

Linnapea kiidab

Loksa linnapea Värner Lootsmann: „Hea mõte ühiskeskuselt teha selline konkurss. Nii bussijuhte kui ka veofirmasid on tümitatud kogu aeg, tihtipeale küll asja pärast, aga vahel ka täiesti põhjuseta. Minu arvates on selle konkursi läbiviimisel oht selles, et raske on selgitada paremaid. Häid on palju, aga kuidas parim selgitada, see on küsimus. See ei ole jooksudistants, mille kiiremini läbija on võitja. Inimesed teevad igapäevast tööd erinevates kohades, erinevates tingimustes, Harjumaa on suur… Aga kui see juba käima on lükatud, küll siis ka avalikkus taha tuleb ja need parimad leitakse.“