“Kas teil siin põtru polegi? Kahjuks mitte.”

Vanamõisa jõulumaa uksed on avatud esmaspäevast ja seda pühapäevani välja. Kui ajakirjanik seal üleeile käis, oli jõulumaa väravaesine siginat-saginat täis. Võlupaika sissesaamist ootasid lasteaia mudilased ning algklasside õpilased. Kokku väisab Vanamõisat nädalaga paar tuhat väikest külastajat.

Väikesi külalisi oli teisipäeva hommikupoolikul saabunud Tabasalu, Turba ning Jüri koolidest ning Kelvingi ja Vasalemma lasteaedadest. Lisaks külastati jõulumaad Aserist ja Narvast.

Väraval tervitasid külalisi ja õpetajaid päkapikud. “Sõita saate jõulurongiga, piimakojas teeme pilti, külas käime Lumivalgekesel, sepal ja loomadel, meisterdame ehteid, vaatame jõuluvana tuba ning etendust kass Kiisu-Liisu seiklustest,” kõlas seletus. Jõulurong tegi tiirud lumetul platsil ning juba ootas lapsi pildistamine. “Foto saate koolis, lasteaias või kodus mälestuseks seinale riputada,” seletas vabaõhukeskuse perenaine Katrin Krause.

Lumivalgeke tervitas külalisi enda majakeses. “Mida te arvate, kellega ma siin elan,” päris tütarlaps. “Lastega,” hüüdis keegi. “Ikka seitsme pöialpoisiga. Aga nad on praegu tööl ja mina hoian kodu,” seletas Lumivalgeke.

Õnnenaela tagumine

Sepikojas võttis väikesi ja suuri külalisi vastu Raul Oberschneider Läänemaalt. Et tuli ääsil ja sula raud nõuavad ettevaatust, rääkis mees, kuidas sepatööga ennast mitte ära põletada. “Kuuma rauda ärge kätte võtke. Minu käed on sellega harjunud, aga teie põletate ennast ära,” hoiatas Oberschneider. Seejärel sai üks julge poiss koos sepaga õnnenaela taguda, mis jahutamise järel noorele sepale mälestuseks kingiti. Meisterdada sai ka käsitöökojas.

Vanamõisas tegutseb ka väike loomapark. Seal sai vaadata teiste hulgas hobuseid ning veiseid. “Kas teil siin põtru polegi,” päris keegi poiss. “Kahjuks mitte,” oli perenaise vastus.

Vabaõhukeskuse palksaalis on avatud jõulumehe elamine ning seal mängitakse ka lastele näidendeid. Samuti said külalised sealt endale kingituseks piima ning jogurtit. Seda pakuti koostöös Põllumajandus-Kaubanduskojaga.

Kass-maskoti seiklused

Etenduse keskmes olid ka tänavu Vanamõisa maskoti ehk veidi laisa kassi Kiisu-Liisu seiklused. Seekord olid talle abiks ja toeks seitse päkapikku, kloun, lehm ning ka jõuluvana. “Eelmistel aastatel ei saanud sa jõulusalme õppida, sest küll valutasid kõht, kõrvad ja käpad,” rääkis kloun. “Tänavu valutab saba,” vastas kass süüdlaslikult. Aga koos klouniga ning lastega sai luuletus meelde tuletatud. See kõlas: “Ninnu-nännu, ninnu-nännu, päkapikud ümber kännu. Kännus elab väike uss, ussil aknal seisab suss”. Ühise deklameerimise peale kostis laste heakskiitev aplaus. Kui kingitused käes, siis lahkusid rühmad või grupid jõulumaalt, et anda külastuskord uutele lastele.

Vanamõisa jõulumaa on avatud neljandat aastat. Kas seda külastatakse aina rohkem? “Lapsi käib meil suhteliselt võrdselt. Igal aastal on vast 2500-3000 last, kes tulevad gruppidena,” vastas perenaine Katrin Krause. Jõulumaa on gruppidele avatud kuuel päeval nädalas, pühapäev on see lahti peredele. Seekordne perepäev toimub ülehomme, 18. detsembril.