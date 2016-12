Saue-Tallinna vahel sõidavad uued bussid

Esmaspäevast, 11. juulist teenindavad Saue-Tallinn-Saue liini nr. 191 kolm uut bussi Iveco Crossway. Kokku investeeris Hansabuss sõidukitesse üle poole miljoni euro.

Firma ostis Saue-Tallinna liinile kolm uut Iveco Crossway 10,8m Line mudeli bussi, mis on ehitatud spetsiaalselt linnalähiliinide teenindamiseks. Tänu automaatkäigukastile on sõit sujuvam ning salongis on väiksem sõidumüra. Uutes bussides on kütte- ja kliimasüsteem, mis aitab nii suvel kui ka talvel hoida salongis sobiva temperatuuri. Turvalisuse nimel on olemas turvavööd. Bussid on keskkonnasõbralikud ja vastavad kõige karmimatele, Euro 6 saastenõuetele. Nendel peal on ka GPS-seadmed, tänu millele teab dispetšer igal ajahetkel bussi asukohta.

Ratastoolile ja lapsevankrile mugavam

Kas värskeltsoetatud ühissõidukid on ka ratastoolis liikujate ning lapsevankritega reisijate sõbralikud?

Hansagrupi turundusspetsialist Mariko Kolk ütles Harju Elule, et Saue elanike vastuvõtt oli positiivne ning rõõmus. “Samas kerkis üles küsimus lapsevankriga ja ratastoolis liiklejate kohta. Busside keskmised uksed on võrreldes eelmiste bussidega laiemad ning sealt mahub mugavalt mõlemaga sisse,” selgitas Kolk. Kuigi bussid ei ole madala põhjaga, on uutes bussides eraldi koht vankrile või ratastoolile. “Aga meie juhid tulevad hea meelega vajadusel reisijatele appi. Oleme juba ka Saue linnavalitsusega kokku leppinud, et tuleme selle teema juurde tagasi. Tahame koos leida parema lahendus ratastoolis liiklejatele,” lubas Mariko Kolk.

Eelistatakse busse

Milline on aga sõidetavus Tallinna ja Saue vahel, sest mõlemat linna ühendab ka Elroni elektrirong? “Kui tulid uued rongid, siis ilmselt uudsusest proovis osa reisijatest mõnd aega ronge. Tänaseks on aga bussidesse tagasi tuldud,” ütles Kolk. Tema sõnul on eelis suurem peatuste arv ja mugavam marsruut. See võimaldab Saue elanikel oma kodu juurest lähemalt bussi peale minna ning Tallinnas soovitud sihtkohale lähemale jõuda. “Samuti käivad paljud inimesed tööl Sauel asuvates tööstusettevõtetes, kuhu rongipeatusest on pikk maa kõndida, kuid bussiga on võimalik lähedale saada. Prognoosime, et uute busside tulekuga tõuseb liini populaarsus veelgi.”

Arvamus

Harry Pajundi

Saue linnapea

9. juulil tutvustas Hansabuss linnakodanikele kolme uut bussi. Olulist muudatust Tallinnaga ühendusel uute bussidega ei tulnud, kui mitte arvesse võtta olulist mugavuse tõusu. Uus on ikka uus. Jääb loota ainult, et ka reisijad seda vääriliselt hindavad.

Arvestades reisijate ettepanekuid, tipptunde ning ka bussijuhtide töö- ja puhkeaegasid, muutusid pisut ka mõned väljumiste ajad Tallinnast ja Sauelt.

Linnavalitsus on liini 191 tööga igati rahul ning koos Hansabussiga otsitakse jätkuvalt liini parandamise võimalusi. Planeeritud on nn. “rohelise kaardi” kasutuselevõttu, mida saab edasi juba Tallinna ühistranspordis kasutada.

Vastavalt ühinemislepingule jätkatakse ka peale 2017. aasta valimisi vedu liinil 191.