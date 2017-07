Arvutikelmid kaaperdasid ettevõtja meiliaadressi

millega kaasnes sissetulevate e-kirjade kaotamine ning meilboksi muutumine araabiakeelseks, health ” kommenteeris turismikorraldaja Annika Prangli ebameeldivat lugu. ” width=”201″ height=”300″ /> “Tegemist on meilboksi sisse häkkimisega, link millega kaasnes sissetulevate e-kirjade kaotamine ning meilboksi muutumine araabiakeelseks,” kommenteeris turismikorraldaja Annika Prangli ebameeldivat lugu.

Kelmid murdsid sisse Viimsi valla turismiettevõtja ning reisijuhi Annika Prangli meilikontole ning saatsid tema nime all välja rahasaatmise palvega libakirju. Politsei soovitab sellistele “abipalvetele” mitte vastata.

Eelmise nädala lõpus jõudis paljudele meiliaadressidele kiri, kus paluti abi raha saamiseks. Selle sisu järgi vajas küsija 1000 eurot. Libakiri oli saadetud Prangli Reiside OÜ-d ja MTÜ-d Prangliranna juhtiva Annika Prangli aadressilt. Vigadega kirjutatud palve ise oli järgmine: “Loodetavasti jõuab see kiri teieni õigeaegselt. Käisin reisil Newcastle, Inglismaa, ning reisi käigus varastati mu dokumendid, sealhulgas pass ja krediitkaart, mis olid minu kotis. Saatkond oli nõus abistama minu lennu organiseerimisel. /—-/ Paraku ei ole mul võimalik aga kontole ligi pääseda ilma pangakaardita. /—/ Antud olukorras olen sunnitud paluma lühiajalist laenu, mille saan tagasi maksta niipea kui koju tagasi jõuan. Vajan summat mis oleks 1000 Euro, et katta oma kulud. Kui oleks võimalik raha saata Western Union kaudu, siis see oleks kõige parem. ”

Araabiakeelne konto

Sissemurtud ja kaaperdatud meilikonto omanik Annika Prangli ütles Harju Elule, et sai loost teada eelmisel neljapäeval. “Ebameeldiv lugu. Olin samal ajal Eestis,” rääkis Prangli. Tema hinnangul pole meilide saatmine ainuke ebameeldiv asjaolu, mis sellega kaasneb. “Tegemist on siiski meilboksi sisse häkkimisega, millega kaasnes ka sissetulevate e-kirjade kaotamine ning meilboksi muutumine araabiakeelseks,” ütles turismikorraldaja- Samuti kadusid kontaktid.

Politsei soovitab sellistele kirjadele mitte vastata ega raha saata. Kahtluste korral tuleks aga tuttavaga, kes on justkui abipalve välja saatnud, ühendust võtta ja asja uurida.

Vahetage paroole

Kuna need kirjad on tavaliselt kirjutatud vigases keeles, siis peaks ka see kahtlusi äratama. “Viimastel nädalatel on taas tulnud teateid sellistest kelmustest. Kirjad on saadetud reeglina Nigeeria IP-aadressilt ja e-postkast on muudetud araabiakeelseks,” ütles politsei- ja piirivalveameti küberkuritegude ja digitõendite teenistuse vanem Hannes Kelt.

“Selleks, et teha e-kirjade postkasti kaaperdamine keerulisemaks, tuleb erinevatel veebikontodel kasutada erinevaid paroole. Hea parool sisaldab suuri ja väikseid tähti ning ka numbreid,” jätkas mees. Paroole tuleb tema sõnul vahetada regulaarselt. Kindlasti ei tasu neid öelda teistele inimestele.